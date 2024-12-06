Про це 24 Каналу розповів голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук, зауваживши, що заява Саллівана про Україну спричиняє багато питань. І поки незрозуміло, що саме мав на увазі радник президента США.

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Чи дійсно різко зросте допомога

Як повідомляли ЗМІ, Білий дім розробив нову стратегію щодо допомоги України. Після розмови Саллівана та Єрмака там пообіцяли надати нашій державі додаткові сотні тисяч артилерійських снарядів, тисячі ракет та сотні одиниць бронетехніки вже до середини січня 2025 року. Важливо, що про це повідомляють саме ЗМІ. Офіційних заяв від того ж Саллівана з цього приводу не було.

За словами Рибачука, якщо Штати дійсно різко збільшать допомогу Україні, то є питання, чи зможуть вони доставити усе до середини січня 2025 року. Далі до влади прийде Дональд Трамп, який може скасувати цю допомогу.

Будемо сподіватися, що ми хоч частину цієї допомоги отримаємо. А якщо вона не втиснеться в терміни президентства Байдена, то надіємося, що трампівська адміністрація потихеньку її передасть,

– сказав Рибачук.

Наприкінці листопада ЗМІ повідомляли, що Штати можуть не встигнути передати усю заплановану допомогу до завершення президентського терміну Джо Байдена.