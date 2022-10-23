"Грязная" бомба: политолог объяснил, чего ждать от России и зачем Шойгу сделал такое заявление

Сергей Шойгу заявил, мол, Украина собирается применить "грязную бомбу". Это может свидетельствовать о том, что именно Россия готовится к такому шагу. Впрочем, вряд ли говорится об использовании бомбы ядерного характера.

Скорее всего, речь идет о разрушении Каховской ГЭС. Об этом 24 каналу рассказал политический и экономический эксперт Валерий Клочок.

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Вероятно, собираются взорвать Каховскую ГЭС

По его мнению, страна-агрессор боится использовать ядерное оружие, поскольку на это будет решительный ответ наших союзников. В то время как подрывом гидроэлектростанции можно наделать беды в Украине, не применяя ядерное оружие.

Это говорит о том, что они собираются выходить с территории Украины. Возможно, где-то на Юге и Востоке – Донецкая и Луганская области, они пока останутся, но уже готовятся к выходу. Они понимают, что не удержат ситуацию,

– объяснил Клочок.

По мнению политического эксперта, Шойгу делает такие громкие заявления, чтобы вернуть доверие своего хозяина Владимира Путина, поскольку его отодвинули от управления военными процессами в Украине.

"Это мое предположение, но вероятность того, что будет серьезная катастрофа на Каховской ГЭС очень высока", – подытожил политический эксперт.

Клочок прокомментировал заявление Шойгу по поводу "грязной бомбы": смотрите видео

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