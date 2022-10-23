"Грязная" бомба: политолог объяснил, чего ждать от России и зачем Шойгу сделал такое заявление
Сергей Шойгу заявил, мол, Украина собирается применить "грязную бомбу". Это может свидетельствовать о том, что именно Россия готовится к такому шагу. Впрочем, вряд ли говорится об использовании бомбы ядерного характера.
Скорее всего, речь идет о разрушении Каховской ГЭС. Об этом 24 каналу рассказал политический и экономический эксперт Валерий Клочок.
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Вероятно, собираются взорвать Каховскую ГЭС
По его мнению, страна-агрессор боится использовать ядерное оружие, поскольку на это будет решительный ответ наших союзников. В то время как подрывом гидроэлектростанции можно наделать беды в Украине, не применяя ядерное оружие.
Это говорит о том, что они собираются выходить с территории Украины. Возможно, где-то на Юге и Востоке – Донецкая и Луганская области, они пока останутся, но уже готовятся к выходу. Они понимают, что не удержат ситуацию,
– объяснил Клочок.
По мнению политического эксперта, Шойгу делает такие громкие заявления, чтобы вернуть доверие своего хозяина Владимира Путина, поскольку его отодвинули от управления военными процессами в Украине.
"Это мое предположение, но вероятность того, что будет серьезная катастрофа на Каховской ГЭС очень высока", – подытожил политический эксперт.
Клочок прокомментировал заявление Шойгу по поводу "грязной бомбы": смотрите видео
Опасность на Каховской ГЭС: что известно
- Россия мастерски придумывает новые способы шантажировать Украину и мир для того, чтобы буквально уговорить нас сесть за стол переговоров. Очередной такой шантаж россияне придумали с подрывом Каховской дамбы.
- Никакой военной цели минирования Каховской ГЭС нет – не будет Днепр стоять 5 дней с аномально высоким уровнем воды. Разлив Днепра – это одномоментное действие, возможно разве что ударная водяная волна.
- Впрочем, такой шантаж очень мощный и может повлечь за собой страшные экологические последствия. Так, в результате подрыва гидроэлектростанции под водой может оказаться почти 80 населенных пунктов – это большая площадь на левом берегу и большая часть самого Херсона.
- Россияне производят определенные манипуляции с водой на Каховской ГЭС и пытаются спустить ее с резервуаров. Также пропагандистские медиа врут, что ВСУ готовятся нанести критический удар по ГЭС.