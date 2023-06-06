Не выгодно поддерживать путинские сказки, – Яковенко объяснил скандальное заявление депутата Госдумы

Накануне российский депутат Константин Затулин выступил на форуме под названием "Какой мы хотим видеть Украину". Он заявил, что Россия не может добиться ни одной цели так называемой "специальной военной операции".

Выступление Затулина было очень ярким, оно произвело впечатление разорвавшейся бомбы. Об этом 24 Каналу сказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

К теме Капитуляция по-путински: экссотрудник КГБ высмеял бессмысленное заявление Пескова о "целях России"

Путин не контролирует ситуацию

Безусловно, подавляющее большинство присутствующих не хотели видеть Украину никакой. Их бы устроило, чтобы она каким-то образом исчезла. Затулин сказал, что Украина сохранится, чем вызвал огромное возмущение ведущего. Последний никак не мог понять, почему же депутат так считает.

Он сказал: "Просто потому, что я вижу – Украина сохранится. Ни одна цель российской спецоперации не выполнена. Это не спецоперация, а война, которая не реализует свои цели". Довольно революционные идеи стал высказывать,

– заметил Яковенко.

По мнению оппозиционера, сегодня Владимир Путин почти не контролирует происходящее в госдуме и армии. Он контролирует Сергея Шойгу, но не контролирует армию. Он контролирует главу госдумы Володина, но не контролирует депутатов.

Затулин просо чувствует, что сейчас уже невыгодно поддерживать путинские нарративы и сказки о том, что "Украина не существует, ее создал Ленин". И пора говорить вещи, хоть как-то приближенные к реальности,

– констатировал журналист.

Яковенко предполагает, что с ним уже ничего не сделают. Он очень живучее политическое существо, поэтому, наверное, чувствует момент – Путин перестал контролировать происходящее в России.

"Зная Затулина как очень прагматичного, расчетливого, хитрого и живучего человека, я доверяю его чутью. С точки зрения своего выживания он сделал правильный шаг", – подытожил Яковенко.

Оппозиционер о заявлении Затулина: смотрите видео

Что известно о заявлении