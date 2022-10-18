Деградация очевидна, – российский оппозиционер о последних абсурдных заявлениях Лаврова
Российская дипломатия стала неотъемлемой частью спецслужб и государственной пропаганды. По этой причине с Россией никто не хочет говорить в мире.
Из-за своей провальной дипломатической политики Кремль очень быстро оказался среди стран-изгоев. Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.
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У России нет дипломатии
Эксперт отметил, что сейчас происходит "классический пример того, как "пинками под зад" выгоняют российских дипломатов" из мира.
Они просто не дипломаты. Они шпионы и просто пропагандисты. Собственно, дипломатии у России нет, поэтому Лавров сейчас практикуется в другой сфере. Это действительно не шутка – дипломатическое ведомство перестало существовать. Достаточно посмотреть на "результаты" деятельности МИД,
– объяснил Яковенко.
По его словам, в этой ситуации нужно учитывать, что дипломатия – это способ устанавливать "хорошие отношения", а способ устанавливать "плохие отношения" – это армия.
"По Лаврову можно посмотреть на голосование в Генассамблее ООН, когда практически все страны поддержали осуждение России. Только такие "серьезные" и "важные" страны как КНДР, Сирия, Беларусь голосовали "против". Они или "в кармане" у Путина, или являются изгоями. Вот такой результат", – добавил обозреватель.
Что означают новые скандальные заявления Лаврова: смотрите видео
По его мнению, Россия сегодня имеет испорченные отношения фактически со всеми странами Европы, Запада и странами СНГ.
"Нет никакого случая, когда дипломатия что-то решила в сегодняшней России. Путинская дипломатия просто отсутствует, потому что всех российских дипломатов гонят "плохой метлой" отовсюду – это нормальная реакция на дикое поведение. В России это не дипломатия, а деградация этой структуры, и это очевидно", – рассказал оппозиционер.
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Зачем "сохраняют" Лаврова
Яковенко убежден, что в путинской системе координат Лавров выполняет функции для внутреннего использования.
Наверное, какие-то важные функции есть у МИД в России. Я думаю, что Лавров нужен, но здесь важно понять до конца зачем. К тому же известно, что российские дипломатические миссии выполняли шпионские функции,
– резюмировал журналист.
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Скандальные заявления Лаврова: что известно
- 18 октября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не видит смысла в сохранении прежнего присутствия на Западе. Он отметил, что россиянам в странах Запада якобы "приходится работать в бесчеловечных условиях. Они постоянно под угрозой нападений, кроме того, возникают проблемы на работе".
- Также Лавров в интервью "Россия 1" заявил, что президент Украины Владимир Зеленский "может в любой момент передумать" и начать переговоры с Россией. Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко подчеркнул, что из всего сказанного в интервью реагирования заслуживают лишь очередные "выпады" в адрес президента Украины.
- Недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия готова начать переговоры со странами Запада, которые будут касаться Украины. Он, похоже, удивлен тем, что до сих пор Москва не получила по этому поводу никаких серьезных предложений. Вместо этого в Госдепе США назвали такие заявления "позерством".