Французы ответили Путину: почему Макрон резко посмелел в отношении России

Заявления о возможности отправить войска НАТО в Украину неоднократно звучали от президента Франции Эммануэля Макрона. Также министр иностранных дел страны Стефан Сежурне поддержал эту идею, подчеркнув, что Россия не должна указывать Франции, как ей помогать украинцам "в ближайшие месяцы или годы".

В то же время Сежурне отметил, что Украина не просит отправлять войска, речь идет о предоставлении ВСУ боеприпасов. Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус объяснил 24 Каналу, что именно повлияло на изменение риторики французских чиновников, которые сейчас выбрали более воинственную позицию. Она кардинально отличается от той, которую они занимали раньше.

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Слова Макрона – реакция на действия россиян

На сегодняшние высказывания Эммануэля Макрона относительно войны, которую развязала Россия в Украине, повлияли события, развернуішиеся в 2023 году в Африке.

Надо на это смотреть сквозь призму Африки. Россияне или парамилитарные образования близкие к российскому правительству в течение 2023-го вытеснили французов из многих стран на этом континенте. Все помним историю с Нигером. Также в нескольких африканских странах, в которых Франция имела довольно значительные интересы, Москва отодвинула Париж оттуда,

– отметил главный консультант Национального института стратегических исследований.

После этого стало понятно, что французы так просто это не оставят и найдут способ ответить России. Поэтому сегодняшние высказывания в частности Макрона – это реакция на тот факт, что их россияне выбросили его из Африки.

Нужно "ударить первыми"

Когда в 2021 году Джозеф Байден сказал, что США ни в коем случае не будет вмешиваться в конфликте в Европе и не будет посылать войска, Россия осознала, что может начать в Европе войну, в которой Соединенные Штаты не будут участвовать. Сейчас Франция хочет исправить эту ситуацию.

Макрон, делая воинственные заявления о возможности ввода войск НАТО в Украину, может рассчитывать на то, что в России поверят, что это реально может произойти.

Путин когда-то говорил, что его научили в подворотне, что надо бить первым. Так вот сейчас страны-члены НАТО могут вспомнить это его высказывание и ударить первыми. Причем, по словам Уса, не на своей территории, а в Украине.

Ранее исследования отдельных европейских аналитических центров отмечали, что через 6 – 10 лет существует риск угрозы странам Европы со стороны России. Поэтому страны НАТО могут "ударить первыми", отправив свои войска в Украину.

"Однако самое главное – отправлять месседжи России, чтобы она поняла, что так легко не сможет захватить Украину и что в определенный момент могут появиться войска НАТО. Сможет ли Россия с ними воевать, учитывая опыт ее войны с Украиной, когда она не сумела справиться. Не уверен, что Россия готова к новому конфликту", – отметил Иван Ус.

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