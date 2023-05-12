Хочет вскочить в "последний вагон" миротворца, – политический эксперт объяснил действия Папы Римского

Папа Римский пытается выступить миротворцем с целью завершения войны в Украине. Однако его риторика и действия крайне неоднозначны.

История с Ватиканом вообще очень интересна. Владимир Путин не единожды встречался с Папой Римским. Последний раз – в 2019 году. Об этом 24 Каналу сказал политический и экономический эксперт Валерий Клочок.

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Папа будет использовать войну в Украине

Важный нюанс состоит в том, что Путин каждый раз очень сильно опаздывал. Таким образом он показывал свое превосходство.

Нарративы главы Католической церкви еще до начала широкомасштабного вторжения, около 1 – 2 лет назад, четко демонстрируют, что он толеровал Путину. Было очевидно, что он подыгрывает его политике и не хочет осуждать диктатора. Каковы причины и мотивы – сложно сказать.

На последней встрече Папа пытался донести Путину, что войной не решишь все проблемы. Он подарил ему отличие, на обратной стороне которого была написана цитата известного философа: "Ты должен достигать своих целей не войной. Война лишь сломает твою цель",

– рассказал Клочок.

Заявления Папы с начала полномасштабного вторжения свидетельствуют о том, что толерование никуда не делось. История с подготовкой так называемого "мирного плана" указывает на понимание Франциском того, что война завершается.

Безусловно, он хочет вскочить в "последний вагон" миротворца, где свое место уже занял Китай, выторговавший это право путем мощного международного диалога, сегодня даже США не возражают.

– отмечает политический эксперт.

Очевидно, Папа Римский настроен серьезно. По его словам, независимо от того, как его "мирную инициативу" оценивает Украина, она будет работать и дальше. Известно, что Папа Римский также принимал участие в освобождении украинских военнопленных, и это зафиксировано документально.

"К сожалению, он будет использовать войну в Украине в своих целях как миротворца, занимающего высшую должность у католиков. Я не вижу в этом ничего плохого, но хотел бы услышать четкое осуждение российской агрессии, которого нет", – подытожил Валерий Клочок.

Клочок о риторике и цели Папы Римского: смотрите видео

Заявления и действия Папы Римского: кратко