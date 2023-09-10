Россия теряет это пространство: какое будущее ждет ОДКБ
Недавно премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что зависимость государства от России в сфере безопасности – стратегическая ошибка. ОДКБ уже давно существует только на бумаге. Кремль теряет это пространство.
Такое мнение 24 Каналу озвучил директор Центра международных исследований Владимир Дубовик. Он обратил внимание на тот факт, что Армения анонсировала совместные военные учения из США.
К теме Однажды мы проснемся и увидим, что России на Кавказе больше нет, – Пашинян
ОДКБ существует только на бумаге
Владимир Дубовик подчеркнул, что Никол Пашинян понимает, что строить безопасность государства исключительно в зависимости от российских войск – ошибка.
Кроме того, с начала полномасштабного вторжения России в Украину было ясно, что это повлияет на отношения Кремля с другими странами, в частности, с ОДКБ.
На саммит первых леди едет жена Пашиняна и привозит гуманитарную помощь. Военное обучение с американцами. В то же время российские войска остаются на территории Армении. Это серьезные признаки того, что Россия теряет это пространство, потому что ведет кровавую войну против Украины,
– считает он.
Что заявил Пашинян: коротко
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Россия постепенно удаляется от Южного Кавказа. В России обвиняли страны Запада, что они якобы подталкивают армянское правительство "к принятию мер, направленных на вытеснение России из региона". На самом деле страна-агрессор сама идет из региона из-за тех шагов, которые "она делает или не делает".
- Армянский премьер-министр упрекнул Россию в том, что она не выполнила обязательства по обеспечению безопасности населения Нагорного Карабаха. Договоренности между Арменией, Азербайджаном и Россией были заключены после завершения боевых действий в 2020 году. Они предполагали, что миротворцы из России будут контролировать Лачинский коридор. По словам Пашиняна, этого не произошло.
- Кроме того, Пашинян подчеркнул, что зависимость Армении от России в сфере безопасности – стратегическая ошибка. В ситуации, когда Россия сама нуждается в оружии, она не смогла бы обеспечить потребности безопасности Армении.
- Минобороны Армении заявило о проведении совместных армянско-американских учений. Политолог-международник Руслан Осипенко предположил, что Армения согласилась лишь при условии каких-либо гарантий со стороны США. По его мнению, Армения будет налаживать сотрудничество со Штатами, курирующими в основном всеми евроатлантическими процессами. С другой стороны, будет сотрудничать с Турцией.