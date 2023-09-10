Россия теряет это пространство: какое будущее ждет ОДКБ

Недавно премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что зависимость государства от России в сфере безопасности – стратегическая ошибка. ОДКБ уже давно существует только на бумаге. Кремль теряет это пространство.

Такое мнение 24 Каналу озвучил директор Центра международных исследований Владимир Дубовик. Он обратил внимание на тот факт, что Армения анонсировала совместные военные учения из США.

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ОДКБ существует только на бумаге

Владимир Дубовик подчеркнул, что Никол Пашинян понимает, что строить безопасность государства исключительно в зависимости от российских войск – ошибка.

Кроме того, с начала полномасштабного вторжения России в Украину было ясно, что это повлияет на отношения Кремля с другими странами, в частности, с ОДКБ.

На саммит первых леди едет жена Пашиняна и привозит гуманитарную помощь. Военное обучение с американцами. В то же время российские войска остаются на территории Армении. Это серьезные признаки того, что Россия теряет это пространство, потому что ведет кровавую войну против Украины,

– считает он.

Что заявил Пашинян: коротко