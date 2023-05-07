Это отнюдь не о войне, – Подоляк о публичной ссоре Пригожина и минобороны России

В Офисе Президента считают, что ссора Евгения Пригожина с российским минобороны не нуждается в обсуждении. Вместо этого акцентировать внимание рекомендуют на других аспектах.

Владелец ППК "Вагнера" Евгений Пригожин днями ранее публично обругал минобороны России. Он обратился к Сергею Шойгу и Валерию Герасимову с требованием предоставить бойцам боеприпасы. На следующий день Пригожин сделал еще одно скандальное заявление – вагнеровцы якобы отойдут из Бахмута.

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Как реагируют в Офисе Президента на скандал

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что дискуссия в треугольнике Пригожин – Шойгу – Кадыров при молчаливом участии Суровикина не требует обсуждения и того внимания, которое она получила. Он считает, что все это затеяли для того, чтобы отвлечь внимание от более важных вопросов.

Это отнюдь не о войне / Бахмут / оперативное состояние, а лишь о примитивном отвлечении внимания,

– подчеркнул Подоляк.

Вместе с тем он заявил, что сейчас для Украины важны лишь 3 аспекта:

"предгрозовая тишина",

накопление оружия,

разрушение русского тыла.

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