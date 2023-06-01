Пригожин – управляемый хаос на службе у Путина, – политолог объяснил миссию главаря "Вагнера"

Глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин на фоне войны России против Украины сделал заявление. Он призвал российские власти объявить в России всеобщую мобилизацию.

Евгений Пригожин избегает критики в сторону российского диктатора Владимира Путина. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Лисный.

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Роль Пригожина в России

Олег Лисный отметил, что у России нет гражданского общества. Если бы оно было, то им не руководили бы такие бестолковые люди. Даже либералы, живущие за пределами страны-агрессорки, не являются представителями действенной оппозиции.

"Большинство из них – агентура ФСБ, которая распространяет выгодные для российского режима месседжи и отравляет мозги украинцев", – убежден он.

На общественность пытается влиять Евгений Пригожин, который обращается к народу так, что они воспринимают его слова как литературный русский язык. Впрочем, в речи он называет фамилии и должности, избегая критики самого Владимира Путина.

Он управляемый хаосом на службе у Путина пока, а там будет видно, как будут развиваться события,

– пояснил он.

Вероятно, что Пригожин исполняет роль катализатора недовольства простых россиян и может стать одним из ключевых игроков шахматной партии, во время которой будет разыгрываться не история после Путина, а история после России.

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