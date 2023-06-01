Пригожин – управляемый хаос на службе у Путина, – политолог объяснил миссию главаря "Вагнера"
Глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин на фоне войны России против Украины сделал заявление. Он призвал российские власти объявить в России всеобщую мобилизацию.
Евгений Пригожин избегает критики в сторону российского диктатора Владимира Путина. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Лисный.
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Роль Пригожина в России
Олег Лисный отметил, что у России нет гражданского общества. Если бы оно было, то им не руководили бы такие бестолковые люди. Даже либералы, живущие за пределами страны-агрессорки, не являются представителями действенной оппозиции.
"Большинство из них – агентура ФСБ, которая распространяет выгодные для российского режима месседжи и отравляет мозги украинцев", – убежден он.
На общественность пытается влиять Евгений Пригожин, который обращается к народу так, что они воспринимают его слова как литературный русский язык. Впрочем, в речи он называет фамилии и должности, избегая критики самого Владимира Путина.
Он управляемый хаосом на службе у Путина пока, а там будет видно, как будут развиваться события,
– пояснил он.
Вероятно, что Пригожин исполняет роль катализатора недовольства простых россиян и может стать одним из ключевых игроков шахматной партии, во время которой будет разыгрываться не история после Путина, а история после России.
Олег Лисный рассказал, в чем состоит миссия Пригожина в России: смотрите видео
Маразматическая деятельность Пригожина: ключевое
- Недавно Пригожин объявил, что его ЧВК "Вагнер" выходит из Бахмута. После этого он начал турне по городам России. Таким образом он призывает готовиться к длительной войне, переводить экономику на военные рельсы и объявить всеобщую мобилизацию.
- Впрочем, своей деятельностью Пригожин нарвался на гнев муртадов Кадырова. Адам Делимханов и Магомед Даудов записали видеообращение с угрозами для руководителя ЧВК "Вагнера".
- В то же время конфликт между руководителем ЧВК "Вагнера" и Кремлем усугубляется. В строительстве Института изучения войны говорится о том, что Пригожин в очередной раз делает попытки подрвать авторитет Путина.