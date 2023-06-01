Євгєній Пригожин уникає критики у бік російського диктатора Владіміра Путіна. Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Лісний.
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Роль Пригожина у Росії
Олег Лісний зауважив, що у Росії немає громадянського суспільства. Якби воно було, то нею не керували б такі недолугі люди. Навіть ліберали, які живуть за межами країни-агресорки, не є представниками дієвої опозиції.
"Більшість із них – агентура ФСБ, яка поширює вигідні для російського режиму меседжі й отруює мізки українців", – переконаний він.
Тож на громадськість намагається впливати Євгєній Пригожин, який звертається до народу так, що вони сприймають його слова як літературну російську мову. Втім, у промові він називає прізвища та посади, уникаючи критики самого Владіміра Путіна.
Він є керованим хаосом на службі у Путіна поки що, а там буде видно, як будуть розвиватися події, – пояснив він.
Ймовірно, що Пригожин виконує роль каталізатора невдоволення простих росіян й може надалі стати одним із ключових гравців шахової партії, під час якої буде розігруватися не історія після Путіна, а історія після Росії.
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Маразматична діяльність Пригожина: ключове
- Нещодавно Пригожин оголосив, що його ПВК "Вагнера" виходить із Бахмута. Після цього він розпочав турне містами Росії. У такий спосіб він закликає готуватися до тривалої війни, переводити економіку на військові рейки та оголосити загальну мобілізацію.
- Втім, своєю діяльністю Пригожин нарвався на гнів посіпак Кадирова. Адам Делімханов та Магомед Даудов записали відеозвернення з погрозами для очільника ПВК "Вагнера".
- Водночас конфлікт між керівником ПВК "Вагнера" та Кремлем поглиблюється. У зведенні Інституту вивчення війни мовиться про те, що Пригожин в черговий раз робить спроби підірвати авторитет Путіна.