Лжец или идиот: Путин снова опозорился в своих заявлениях

Российский руководитель Владимир Путин в очередной раз опозорился своими заявлениями в интервью российским пропагандистам. Наговорил о захвате Украины за 1 – 2 месяца, "нелегитимности" президента Владимира Зеленского и постоянном "обмане" России.

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире 24 Канала разобрал чушь Путина. По его словам, таким образом диктатор пытается оправдать провалы российской армии и показать свою "доброту".

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О захвате Украины за 2 месяца

Владимир Путин заявил, что может захватить Украину за 1 – 2 месяца, если ей перестанет поступать военная помощь от партнеров.

Это лидер страны, которая называет себя "второй армией мира"? Это лидер страны, которая говорит, что хочет принимать равное участие в управлении миром?

– сказал Ступак.

То есть фактически Путин сказал, чтобы Украине перестали помогать, потому что Россия не может ее победить. В то же время как только поддержка остановится, россияне закончат войну.

"Это действительно серьезная позиция, заявка на успех. Читайте все в кавычках", – добавил он.

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О "нелегитимности" Зеленского

Путин в очередной раз решил поговорить о "нелегитимности" президента Владимира Зеленского и поставил под сомнение возможность заключения какого-то мирного соглашения с ним.

И это очень смешно, ведь ни один лидер любой страны мира никогда не называл Зеленского нелегитимным. К нему можно по-разному относиться, но точно не разбрасываться такими словами. Поскольку во время войны Украина не может провести выборы.

Таким образом, по мнению экс-сотрудника СБУ, Путин пытается тянуть время и посеять сомнения среди украинского общества, уничтожив остатки оптимизма.

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О постоянном "обмане" Путина

Также Путин заявил, что "вывел" войска из Киева в марте 2022 года по просьбе Европы для заключения мирного договора, но его обманули. Он несколько раз повторил тезис, что "Россию постоянно обманывают".

Можно предположить следующее: если диктатор подозревал обман, но все равно был рад, что его обманут, то он или идиот, или лжец. По словам Ступака, россияне привыкли возвеличивать своего президента, когда он каждый раз признает, что его обманули.

А вас не смущает, что вашу "икону" постоянно кто-то обманывает? Не возникает мыслей, что вами руководит полный идиот? Вопрос риторический. Россияне ничего не могут сказать на эту тему. Они его только восхваляют,

– подчеркнул Иван Ступак.

Путин будто бы доверием хотел объяснить свои провалы. Мол, "мы такие открытые, но нам наплевали в душу". Ожидаемо, что даже после окончания войны россияне будут жаловаться, что им наврали. Цель – показать, что они "добрые", а всем остальным доверять нельзя.