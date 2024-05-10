Россия планирует создать "10-километровую буферную зону" на Харьковщине: что стоит за этими заявлениями

Россия якобы намерена создать десятикилометровую буферную зону на границе. Собственно, именно этим оккупанты прикрывают новое наступление на Харьковщине. В ОСГВ "Хортица" в комментарии 24 Каналу объяснили, как следует воспринимать такие заявления.

О "буферной зоне" говорится давно – с тех пор, как начались регулярные атаки на Белгород. Впрочем, это скорее вброс, направленный на внутреннее потребление среди россиян.

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Реакция на заявления о "10-километровой зоне" от ОСГВ "Хортица"

На сегодня есть все основания полагать, что мы имеем дело с вражеским ИПСО, которое намерено посеять панику и помешать нашему командованию перебрасывать резервы на другие, более "жаркие" направления фронта на востоке Украины. Силы обороны совместно с Вооруженными Силами и различными военными формированиями контролируют ситуацию. Россияне пытаются оттянуть наши силы и средства на Харьковщину из Донецкой области,

– сказал спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин.

Итак, враг просто хочет раздуть панику, в том числе в инфопространстве. Не ведитесь на фейки и доверяйте официальной информации!

Другие официальные заявления

Владимир Зеленский подтвердил начало нового наступления на Харьковщине. Но президент подчеркнул: украинские военные знали о вражеских планах и были готовы. Оккупантов остановили артиллерийским огнем, с пяти утра продолжаются бои.

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко подчеркнул, что относительно российского наступления будет много вбросов. Действия россиян прогнозируемые, они могут нагнетать ситуацию в приграничье, но им не хватит ресурсов захватить Харьков.

"Похоже именно на имитацию врагом широкомасштабного наступления с задействованием ограниченных сил и средств, проведение разведки боем", – написал он.

Коваленко призвал не вестись на российскую пропаганду. Сейчас их военные могут "рисовать стрелочки", отчитываться о "прорывах" и рассказывать, как для них все хорошо и как все плохо для украинцев. Но это попытки создать панику и использовать информационный вакуум.

Глава ОВА Олег Синегубов в своем телеграм-канале постоянно информирует о ситуации в области. Все органы власти работают, находятся на местах и выполняют свои обязанности.

Не паникуем!