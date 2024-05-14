В России кричат, что "война надолго": чего они пытаются добиться
Российские пропагандисты отовсюду кричат, что Россия готова воевать с Украиной еще очень долго и до последнего. Однако изменения, которые внедряет Владимир Путин, свидетельствуют совсем о другом - в Кремле что-то происходит.
Политолог Николай Давидюк рассказал 24 Каналу, что на международной арене россияне всегда нагнетают ситуацию, показывая вроде бы они ничего и никого не боятся. На самом деле это не так, и то, что Путин едет в Китай для того, чтобы Си Цзиньпин "благословил" его президентство доказывает это.
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"В России кричат, что "война надолго" тогда, когда там хотят переговоров", – сказал Давидюк.
Что указывает на проблемы в Кремле
По мнению политолога, Путин сейчас в шаткой позиции, а то, что пропагандисты громко заявляют, что война будет продолжаться пока захочет Россия – блеф.
Путин поедет в Китай и будет пытаться там предложить совместный с Пекином план перемирия, который должен стать альтернативой украинской формуле мира. Он будет делать не публичную ставку на переговоры с участием Китая,
– отметил Николай Давидюк.
Диктатор пытается показать, что с его правлением все в порядке, но заметно, что есть внутренние проблемы. Путин устранил Николая Патрушева из-за страха, что тот сосредоточивает в своих руках больше власти, чем остальные прокремлевские политики.
Патрушев точно не из тех, кто простит такое увольнение. Поэтому у Путина не все хорошо. А те угнетенные народы, которые есть в России, в какой-то момент увидят его слабость и захотят бороться за свою независимость. Поэтому пусть они (российские пропагандисты – 24 канал) не переживают – война у них будет до конца и не только с Украиной,
– подчеркнул политолог.
Изменения в политике Путина: последние новости
- Владимир Путин назначил Сергея Шойгу на новую должность секретаря совета безопасности, перед этим она принадлежала Николаю Патрушеву. Эта информация была обнародована в России 12 мая. Патрушев в течение 16 лет был на этой должности, начиная с 12 мая 2008 года.
- В Европейском Союзе считают, что изменения в российском правительстве не поменяют характер путинского режима и не прекратят войну в Украине. Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис высказал такое мнение, выступая в Брюсселе. Он также отметил, что страны ЕС должны продолжать поддерживать Украину, поскольку Путин не отказался от агрессивной империалистической политики.
- Андрей Белоусов взял на себя обязанности министра обороны России, заменив Сергея Шойгу. Во время заседания он выразил свои приоритеты, о чем сообщили прокремлевские СМИ. В частности, преемник Шойгу утверждал, что готов даже пожертвовать жизнью для выполнения своих обязанностей.