Часть из них не касаются реальности: как различать две категории заявлений Трампа

Президент США Дональд Трамп и его команда сейчас вбрасывает огромное количество информационных поводов. Большинство из них никогда не состоятся.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Саакян, отметив, что Трамп и его администрация сейчас делают огромное количество противоречивых и взаимопротивоположных заявлений. Более 90% из них "поживут" в информационном пространстве 24-72 часа. И о них забудут.

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Заявления Трампа дают неожиданный эффект

Как отметил Саакян, сейчас идет обмен дипломатическими "любезностями". Часть из них работает для того, чтобы "отминусовать" инициативы других сторон, напугать кого-то или вызвать другую реакцию. Эти заявления никогда не будут имплементированы.

Зеленский метко сказал, что Украина как в 2022 году не пошла на ультиматумы России, так и сейчас не пойдет. А резкие заявления Трампа вызывают обратную реакцию. В Европе уже сплачиваются. А в Украине даже оппоненты нынешней власти писали, что объединяются под украинским флагом.

Не Трампу и Путину решать, кого любить или кого выбирать Украине. Думаю, что рейтинги Зеленского на фоне этого вырастут. А украинская власть будет действовать проактивнее. Это – стихия Зеленского. Он довольно эффективно мобилизуется в кризисных ситуациях. Трамп, возможно, и сам этого не осознает, но создает идеальные условия, чтобы Зеленский раскрыл свои лучшие качества и перестал демонстрировать худшие,

– сказал Саакян.

Следующие недели также будут интересны тем, что в Европе может сформироваться антитрамповская коалиция. Она будет достаточно мягкой. Никто напрямую не будет критиковать Трампа. Но там начнут противодействовать путинским и трамповским угрожающим инициативам.

Есть хорошие перспективы, что из этого трэша Европа и Украина, как часть Европы, выйдут сильнее. Заодно увидим, способна ли Европа это сделать,

– подчеркнул Саакян.

Напомним, недавно Дональд Трамп сделал ряд резких заявлений против Владимира Зеленского. Он назвал его диктатором. И рассказывал о низкой поддержке в Украине, хотя на самом деле это вообще не так. На заявления Трампа негативно отреагировали как в Украине, так и в Европе. И даже в США.