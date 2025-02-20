Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Саакян, зауваживши, що Трамп та його адміністрація зараз роблять величезну кількість суперечливих та взаємопротилежних заяв. Більш ніж 90% з них "поживуть" в інформаційному просторі 24-72 години. І про них забудуть.

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Заяви Трампа дають несподіваний ефект

Як наголосив Саакян, зараз триває обмін дипломатичними "люб'язностями". Частина з них працює для того, аби "відмінусувати" ініціативи інших сторін, налякати когось чи викликати іншу реакцію. Ці заяви ніколи не будуть впроваджені.

Зеленський влучно сказав, що Україна як у 2022 році не пішла на ультиматуми Росії, так і зараз не піде. А різкі заяви Трампа викликають зворотну реакцію. В Європі вже згуртовуються. А в Україні навіть опоненти нинішньої влади писали, що гуртуються під українським прапором.

Не Трампу і Путіну вирішувати, кого любити чи кого обирати Україні. Думаю, що рейтинги Зеленського на тлі цього зростуть. А українська влада буде діяти проактивніше. Це – стихія Зеленського. Він доволі ефективно мобілізується в кризових ситуаціях. Трамп, можливо, і сам цього не усвідомлює, але створює ідеальні умови, щоб Зеленський розкрив свої найкращі якості і перестав демонструвати найгірші,

– сказав Саакян.

Наступні тижні також будуть цікаві тим, що у Європі може сформуватися антитрампівська коаліція. Вона буде достатньо м'якою. Ніхто напряму не критикуватиме Трампа. Але там почнуть протидіяти путінським і трампівським загрозливим ініціативам.

Є хороші перспективи, що з цього трешу Європа та Україна, як частина Європи, вийдуть сильнішими. Заодно побачимо, чи Європа здатна це зробити,

– підкреслив Саакян.

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп зробив низку різких заяв проти Володимира Зеленського. Він назвав його диктатором. І розповідав про низьку підтримку в Україні, хоча насправді це взагалі не так. На заяви Трампа негативно відреагували як в Україні, так і у Європі. І навіть у США.