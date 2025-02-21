Почему США бросаются на Украину и Зеленского: политолог объяснил замысел Трампа

В последнее время Дональд Трамп и его команда жестко высказываются о президенте Владимире Зеленском и Украине. Нам нужно быть готовыми к этой "турбулентности".

Об этом 24 Каналу рассказал политолог, руководитель Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко, заметив, что в конце концов Украине нужно максимально надеяться на собственные силы. Но и по возможности сотрудничать с международными партнерами. Стоит осознавать, что их политика может меняться в зависимости от того, кто придет к власти.

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Почему Трамп "атакует" Украину

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что Штаты не имеют "аппетита" на новый законопроект о военной помощи для Украины. На самом деле здесь все зависит от Дональда Трампа. Если он захочет помогать, то Джонсон будет рассказывать, что это стоит принять.

Сейчас Соединенные Штаты делают все, чтобы Украина подписала соглашение о редкоземельных металлах. Поэтому они и начали достаточно жестко давить. Понятно, что нашему государству нужно выгодные условия. Но пока не будет подписан документ – до тех пор будем иметь такой трэш по разным направлениям в отношении Украины.

Сейчас атака на Зеленского несколько смягчилась. Маск уже говорит, что половина денег на военную помощь пошла американским чиновникам, а не Украине. Опять изменения в риторике. Сегодня в одну сторону изменение, а завтра – в другую. Этот маятник будет раскачиваться. Мы должны быть готовыми к этой турбулентности,

– сказал Чаленко.

Кроме этого, в Соединенных Штатах начинает выстраиваться своеобразный культ Дональда Трампа. Поэтому там вполне могли обидеться на уместные фразы Владимира Зеленского по дезинформации и других вещей.

Трамп говорит о 350 миллиардах. Зеленский опровергает его слова. Говорит, что война стоила 320 миллиардов. Из них США и Европа оплатили 200 миллиардов. Идет опровержение слов Трампа. А в нынешней администрации считают, что так делать нельзя. Если Трамп говорит о миллионе жертв с одной стороны, то значит так и есть,

– отметил Чаленко.

Вполне вероятно, что Трамп сознательно преувеличивает некоторые цифры, чтобы эмоционально подкрепить собственную позицию.

Добавим, госсекретарь США Марко Рубио прокомментировал заявления Трампа по Украине. Он отметил, что президент США "очень расстроен" из-за якобы "отсутствия благодарности за помощь и отказа подписать соглашение по полезным ископаемым"