На фоне скандальных заявлений Белого дома: как Украине улучшить отношения с США

В Белом доме уже формируется своеобразное противостояние двух крыльев в контексте Украины. Нашему государству важно работать с обеими группами.

Об этом 24 Каналу рассказал эксперт совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев, отметив, что американские коллеги уже открыто об этом говорят. С одной стороны находится спецпредставитель Трампа по вопросам Ближнего Востока Стивен Уиткофф. С другой – спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог. Говорят, что госсекретарь Марко Рубио ближе к Келлогу.

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Что делать Украине

Как отметил Краев, позиция Келлога значительно лучше для Украины. Там говорится о продолжении поддержки и необходимости переговоров, но с позиции силы.

Позиция Виткоффа пока не до конца сформирована. Но пока кажется, что там все ближе к "надо перестать стрелять и сойтись где-то посередине". Вероятно, он хочет загнать Украину в новые минские договоренности.

Украина не имеет особой возможности, как влиять на решение Трампа. Но это не значит, что не нужно взаимодействовать с Келлогом, Виткоффом и другими американскими чиновниками.

Наша задача – быть максимально на контакте со всеми. Уиткофф – проблемный и сложный, но это не причина не пробовать выйти на его команду. Келлог зависим от Трампа. Но с ним надо контактировать лично. Министр финансов США Скотт Бессент привез нам это соглашение. Он консервативный и осторожный. Но это не значит, что мы не должны с его командой обсуждать новые условия соглашения. У нас очень много работы,

– подчеркнул Краев.

Добавим, в издании Politico предположили, что может сделать Украина, чтобы улучшить отношения с США. Там считают, что соглашение о редкоземельных металлах может помочь. Ранее Украина отвергла первый вариант этого соглашения, ведь там не было ничего о гарантиях безопасности. Наше государство просто должно было отдать 50% своих ресурсов. После этого было много резких заявлений от Трампа и его команды.