Про це 24 Каналу розповів експерт ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв, зауваживши, що американські колеги вже відкрито про це говорять. З одного боку перебуває спецпредставник Трампа з питань Близького Сходу Стівен Віткофф. З іншого – спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог. Говорять, що держсекретар Марко Рубіо ближчий до Келлога.

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Що робити Україні

Як наголосив Краєв, позиція Келлога є значно кращою для України. Там йдеться про продовження підтримки та необхідність переговорів, але з позиції сили.

Позиція Віткоффа поки що не до кінця сформована. Але наразі здається, що там все ближче до "треба перестати стріляти та зійтися десь посередині". Ймовірно, він хоче загнати Україну в нові мінські домовленості.

Україна не має особливої можливості, як впливати на рішення Трампа. Але це не означає, що не потрібно взаємодіяти з Келлогом, Віткоффом та іншими американськими чиновниками.

Наше завдання – бути максимально на контакті з усіма. Віткофф – проблемний та складний, але це не причина не пробувати вийти на його команду. Келлог залежний від Трампа. Але з ним треба контактувати особисто. Міністр фінансів США Скотт Бессент привіз нам цю угоду. Він консервативний та обережний. Але це не означає, що ми не маємо з його командою обговорювати нові умови угоди. У нас дуже багато роботи,

– наголосив Краєв.

Додамо, у виданні Politico припустили, що може зробити Україна, аби покращити відносини зі США. Там вважають, що угода про рідкоземельні метали може допомогти. Раніше Україна відкинула перший варіант цієї угоди, адже там не було нічого про гарантії безпеки. Наша держава просто мала віддати 50% своїх ресурсів. Після цього було багато різких заяв від Трампа та його команди.