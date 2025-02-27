Немного повлияло на его психику, – американский политик объяснил странное поведение Трампа

В последнее время президент США Дональд Трамп достаточно резко высказывается в отношении Украины и ее лидера. Его слова не случайны – есть ряд факторов, которые могли повлиять на его психическое состояние.

Среди них – покушение на жизнь, многомиллионный ущерб, импичменты и другие события. Подробнее в разговоре с 24 Каналом поделился американский политик Борис Пинкус.

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Плынущее на провокационное поведение Трампа

Борис Пинкус считает, что Дональд Трамп – единственный президент в истории США, переживший столько разнообразных событий и ситуаций.

За свою жизнь он столкнулся с более чем 3 тысячами судебных исков, 34 обвинениями, тремя банкротствами с многомиллионными убытками, двумя импичментами, чем побил предыдущий рекорд, а также с покушением на свою жизнь 13 февраля 2024 года, когда он чудом выжил.

Если бы Трамп не стал президентом, существовала большая вероятность, что он оказался бы за решеткой. Его избрание на пост лидера страны фактически позволило вынести приговор, но без наказания. Подобных случаев в истории США еще не было.

Это все могло оказать серьезное влияние на его психику,

– отметил американский политик.

Недавно Трамп критиковал Джо Байдена за вывод американских войск из Афганистана., но потенциальная остановка поддержки Украины является в тысячу раз более позорным шагом. И именно сейчас республиканцы пытаются донести это до него.

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