Серед них – замах на життя, багатомільйонні збитки, імпічменти та інші події. Детальніше у розмові з 24 Каналом поділився американський політик Борис Пінкус.

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Що плинуло на провокативну поведінку Трампа

Борис Пінкус вважає, що Дональд Трамп – єдиний президент в історії США, який пережив стільки різноманітних подій і ситуацій.

За своє життя він зіткнувся з понад 3 тисячами судових позовів, 34 звинуваченнями, трьома банкрутствами з багатомільйонними збитками, двома імпічментами, чим побив попередній рекорд, а також із замахом на своє життя 13 лютого 2024 року, коли він дивом вижив.

Якби Трамп не став президентом, існувала велика ймовірність, що він опинився б за ґратами. Його обрання на пост лідера країни фактично дозволило винести вирок, але без покарання. Подібних випадків в історії США ще не було.

Це все могло мати серйозний вплив на його психіку,

– зазначив американський політик.

Нещодавно Трамп критикував Джо Байдена за виведення американських військ з Афганістану, але потенційна зупинка підтримки України є в тисячу разів більш ганебним кроком. І саме зараз республіканці намагаються донести це до нього.

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Що Трамп наговорив про Зеленського й Україну