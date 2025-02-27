Серед них – замах на життя, багатомільйонні збитки, імпічменти та інші події. Детальніше у розмові з 24 Каналом поділився американський політик Борис Пінкус.
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Що плинуло на провокативну поведінку Трампа
Борис Пінкус вважає, що Дональд Трамп – єдиний президент в історії США, який пережив стільки різноманітних подій і ситуацій.
За своє життя він зіткнувся з понад 3 тисячами судових позовів, 34 звинуваченнями, трьома банкрутствами з багатомільйонними збитками, двома імпічментами, чим побив попередній рекорд, а також із замахом на своє життя 13 лютого 2024 року, коли він дивом вижив.
Якби Трамп не став президентом, існувала велика ймовірність, що він опинився б за ґратами. Його обрання на пост лідера країни фактично дозволило винести вирок, але без покарання. Подібних випадків в історії США ще не було.
Це все могло мати серйозний вплив на його психіку,
– зазначив американський політик.
Нещодавно Трамп критикував Джо Байдена за виведення американських військ з Афганістану, але потенційна зупинка підтримки України є в тисячу разів більш ганебним кроком. І саме зараз республіканці намагаються донести це до нього.
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Що Трамп наговорив про Зеленського й Україну
- Президент США Дональд Трамп назвав Зеленського "диктатором без виборів" і закликав до швидкого досягнення миру.
- У відповідь на ці заяви, Володимир Зеленський наголосив, що не має наміру залишатися президентом десятиріччями, але також зазначив, що не дозволить Путіну залишатися при владі на українських територіях.
- Також Трамп намагався скасувати візит Зеленського до США, але змінив своє рішення після втручання президента Франції Еммануеля Макрона.