"Путин боится": у Зеленского прокомментировали выступление диктатора

Кремлевский диктатор Владимир Путин недавно заявил, что россияне якобы "защищают сами себя в Украине", и предложил представить, что "США захватили части территорий Мексики", а затем заставили ее бороться за возвращение собственных территорий. Он считает, что якобы "то же самое делает Запад относительно российско-украинского кризиса".

На самом деле Путин очень боится НАТО и не умеет воевать против больших государств, поэтому вся его пресс-конференция была посвящена призыву не давать оружие Украине. Это 24 Каналу заявил советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

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Путин посвятил этому пресс-конференцию

Михаил Подоляк отметил, что Кремль придумал себе историю, что "Россия воевала с Украиной только 3 дня, а сейчас воюет с НАТО". Путин говорит, что россияне якобы "защищают сами себя". Однако временно оккупированные территории Украины не касаются территории России.

На самом деле российский диктатор не хочет воевать с НАТО. Путин ужасно боится противостояния с Альянсом. Он может воевать только против маленьких стран. Вести войну против Украины значительно сложнее.

Он пришел в Украину, которая намного больше, волевая с точки зрения готовности сопротивляться, понимая, что пришли с геноцидного типа войной. Это вопрос выживания. Выяснилось, что с Украиной воевать нельзя. Он боится НАТО. Вся эта конференция была посвящена чему? "Перестаньте им помогать, тогда мы их просто будем вырезать",

– объяснил чиновник.

Путин будто говорит: "не предоставляйте им оружие, потому что я не умею вести войну, когда против меня воюют профессионально, с оружием, в паритетном количестве и с дальнобойными инструментами". Оккупационная армия умеет и любит совершать геноцид гражданского населения, убивать, в частности, женщин и детей.

"Так же себя ведут серийные убийцы, когда они доказывают, что якобы имеют право убить представителей каких-то социальных групп. Поскольку считают, что эти группы "мешают человечеству развиваться правильно". Поэтому он будет их убивать по ночам, как Джек-потрошитель и делать "полезное дело" для человечества. Так же эта особь говорит", – добавил советник главы ОПУ.

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