Просто сюрреализм: оккупационное руководство ЗАЭС прислало новые указания персоналу электростанции

На Запорожской атомной электростанции, которую контролируют российские захватчики, критическая ситуация. Поэтому оккупационное руководство ЗАЭС разослало работникам новые указания.

Об этом 24 Каналу сообщил корреспондент из Запорожья. Россияне, которые захватили одну из крупнейших атомных электростанций в Европе, призывают людей ограничить использование электроэнергии.

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ЗАЭС не производит электроэнергию

Оккупационное руководство ЗАЭС разослало руководителям цехов электростанции указание. Оно предусматривает то, чтобы весь персонал, работающий на АЭС и живущий в Энергодаре, выполнял требование руководства станции о необходимости выключения дома всех энергоемких приборов.

То есть не пользоваться дома электрочайниками, кипятильниками, потому что у оккупантов нет столько электроэнергии, чтобы ее всем хватило,

– отметил корреспондент из Запорожья.

ЗАЭС – одна из крупнейших атомных электростанций в Европе. Однако сейчас она не производит электроэнергию, а наоборот только потребляет ее из украинской энергосети.

Просто сюрреализм – оккупанты возле этого огромного энергообъекта раздают указания об экономии электроэнергии,

– сказал корреспондент из Запорожья.

Отметим, что временно оккупированная Запорожская АЭС запитана с объединенной энергосистемой Украины. Россияне регулярно осуществляют обстрелы, повреждая высоковольтные линии. Из-за отключения линии питания на электростанции может произойти блэкаут, который повлечет ядерную катастрофу.

Напомним, что в результате российского обстрела 21 ноября Запорожская АЭС потеряла подключение к одной из линий питания. Несмотря на постоянные обстрелы, энергетики восстановили высоковольтную линию питания, что позволило избежать блэкаута. К слову, атомная электростанция была дважды за неделю на грани блэкаута из-за российских ударов.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко подчеркнул необходимость возвращения станции под контроль Украины для обеспечения безопасности.