Теракт на ЗАЭС: эксперт по ядерной энергетике предположила, что могут взорвать россияне

Россия готовит теракт на Запорожской АЭС с выбросом радиации. Предполагают, что оккупанты могут совершить "жест доброй воли" и взорвать заминированную станцию на расстоянии.

Это 24 Каналу прокомментировала независимая эксперт по ядерной энергетике Ольга Кошарная. По ее словам, наибольшую опасность имеет подрыв пятого энергоблока ЗАЭС в состоянии "горячей" остановки. В таком случае будут самые большие радиационные выбросы.

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Как отметила Кошарна, российские оккупанты, вероятно, подождут пока на ЗАЭС зайдут украинские военные и атомщики. Впоследствии взорвут атомную станцию и подло будут врать, что украинцы якобы криворукие, а россияне "обеспечивали безопасность".

"К сожалению, МАГАТЭ своими заявлениями лишь подтверждает, что "безопасность на уровне", – сказала эксперт по ядерной энергетике.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что наличие взрывных устройств возле ЗАЭС не отвечает стандартам безопасности, однако основные функции безопасности объекта не будут существенно нарушены.

Что оккупанты могут взорвать на ЗАЭС: смотрите видео

Различные сценарии развития событий

Больше всего беспокоит, что пятый энергоблок ЗАЭС в "горячей" остановке. Из этого состояния его можно быстро вывести на минимально контролируемую мощность.

В таком случае параметры изменяются и если произойдет тяжелая авария по расплавлению активной зоны в пятом блоке ЗАЭС, то масштаб трагедии будет значительно больше. Отметим, что важное значение имеют погодные условия, направление ветра и температура.

Расплавка активной зоны ядерного реактора – серьезная ядерная авария, в результате которой ядерное топливо в реакторе может повредиться от перегрева.

Если россияне взорвут шандора в охлаждающем пруду, однако энергоблок будет находиться в "холодной" остановке и не будет воды для охлаждения – это относительно "лайт" вариант. Поражение ограничится зоной около 30 км.

Россияне также могут взорвать сухое хранилище. В этом случае все останется в пределах промышленной площадки.

Оккупанты готовят теракт на ЗАЭС

22 июня Владимир Зеленский сообщил, что россияне уже подготовили все для теракта на Запорожской АЭС. Президент уже заслушал доклады украинской разведки и СБУ.

На заявление Зеленского о коварных намерениях оккупантов отреагировал представитель Кремля Дмитрий Песков. Он цинично назвал "ложью" заявление украинского лидера.

США и Албания инициировали заседание Совбеза ООН. На нем намерены обсудить ситуацию в Украине. В частности, последствия взрыва Россией Каховской дамбы и угрозы теракта на Запорожской АЭС.

Сухое хранилище – площадка или установка, на которой осуществляется сухое хранение отработанного ядерного топлива.