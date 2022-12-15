Состояние Саакашвили существенно ухудшилось: Лубинец обратился к Грузии
Источник:Дмитрий Лубинец
Недавно стало известно, что Михеила Саакашвили отравили. Сейчас состояние здоровья бывшего президента Грузии значительно ухудшилось.
Об этом сообщил Омбудсман Украины Дмитрий Лубинец. Он считает необходимым лично убедиться, что его жизни нет угрозы.
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Лубинец хочет посетить Саакашвили
Омбудсман призвал власти Грузии допустить его к Саакашвили, который находится в медицинском центре "Вивамеди" в Тбилиси.
Лубинец сообщил, что критическое состояние, в котором сейчас находится украинский гражданин Михеил Саакашвили, вызывает тревогу и беспокойство.
Также он заверил, что грузинская сторона должна обеспечить его надлежащей медицинской помощью и соответствующими условиями содержания в медицинском учреждении. Или способствовать переводу в европейские или американские медицинские учреждения.
В то же время Лубинец добавил, что "Украина как демократическое и современное европейское государство будет уделять максимум внимания соблюдению прав и интересов своих граждан, находящихся за границей".
Дело Саакашвили: что известно
- Саакашвили заочно приговорили к 6 годам заключения из-за злоупотребления служебным положением. Он 8 лет не приезжал в Грузию. Но все же 1 октября 2021 Саакашвили вернулся, где его и задержали. Тогда же он объявил, что будет голодать.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что помилование Саакашвили не получит.
- У Саакашвили начались проблемы со здоровьем. Была информация даже о судорогах, которые вызваны энцефалопатией Вернике. Это одно из самых тяжелых осложнений от голодовки.
- Уже 20 ноября Саакашвили перестал голодать из-за проблем со здоровьем.
- Недавно Саакашвили написал письмо Андрею Садовому, где поддержал украинцев в борьбе против россиян
- Бывший президент Грузии находится в грузинской тюрьме. Его отравили сразу после ареста.