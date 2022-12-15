Состояние Саакашвили существенно ухудшилось: Лубинец обратился к Грузии

Недавно стало известно, что Михеила Саакашвили отравили. Сейчас состояние здоровья бывшего президента Грузии значительно ухудшилось.

Об этом сообщил Омбудсман Украины Дмитрий Лубинец. Он считает необходимым лично убедиться, что его жизни нет угрозы.

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Лубинец хочет посетить Саакашвили

Омбудсман призвал власти Грузии допустить его к Саакашвили, который находится в медицинском центре "Вивамеди" в Тбилиси.

Лубинец сообщил, что критическое состояние, в котором сейчас находится украинский гражданин Михеил Саакашвили, вызывает тревогу и беспокойство.

Также он заверил, что грузинская сторона должна обеспечить его надлежащей медицинской помощью и соответствующими условиями содержания в медицинском учреждении. Или способствовать переводу в европейские или американские медицинские учреждения.

В то же время Лубинец добавил, что "Украина как демократическое и современное европейское государство будет уделять максимум внимания соблюдению прав и интересов своих граждан, находящихся за границей".

Дело Саакашвили: что известно