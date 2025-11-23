Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на юристов адвокатского объединения "Бачинский и партнеры".

Что юристы говорят о выводах ВВК?

Адвокаты рекомендуют пересмотреть перечень заболеваний, что является основанием для признания лица непригодным и при прохождении самой медицинской комиссии отметить отдельные заболевания, если таковые имеются у лица перед прохождением ВВК.

Основаниями для получения Заключения Военно-врачебной комиссии о непригодности являются:

Выявление признаков хронической болезни, которая может негативно влиять на физические или психические способности лица во время выполнения военной службы. В эту категорию могут входить, например, болезни сердечно-сосудистой системы, хронические заболевания легких и другие болезни, которые могут привести к ограничению физической активности и угрозы для жизни человека при исполнении военных обязанностей.

Выявление физической непригодности, которая может препятствовать выполнению военных обязанностей. В эту категорию могут входить, например, недостатки зрения, слуха и другие физические ограничения, которые могут затруднять выполнение военных задач и повышать риск травм.

Выявление психической непригодности, которая может влиять на поведение лица и препятствовать выполнению военных обязанностей. В эту категорию могут входить различные формы психических расстройств.

Военно-врачебная комиссия имеет право выдавать заключение о непригодности для военной службы, если лицо не соответствует требованиям к здоровью и физическому состоянию, необходимых для выполнения военных обязанностей,

– подчеркнули юристы.

К заболеваниям, что чаще всего становятся основанием для заключения ВВК о непригодности, относятся тяжелые патологии сердечно-сосудистой системы, стойкие нарушения ритма, гипертоническая болезнь III степени, хронические заболевания легких с дыхательной недостаточностью, значительные нарушения функций опорно-двигательного аппарата, эпилепсия, тяжелые психические расстройства, онкологические заболевания, а также нарушения зрения или слуха, что значитель Оценка состояний проводится в соответствии с Расписанием болезней, который является обязательной базой для решений ВВК.

