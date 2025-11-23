Про це пише 24 Канал із посиланням на юристів адвокатського об'єднання "Бачинський та партнери".

Що юристи кажуть про висновки ВЛК?

Адвокати рекомендують переглянути перелік захворювань, що є підставою для визнання особи непридатною та під час проходження самої медичної комісії наголосити про окремі захворювання, якщо такі є в особи перед проходженням ВЛК.

Підставами для отримання Висновку Військово лікарської комісії про непридатність є:

Виявлення ознак хронічної хвороби, яка може негативно впливати на фізичні або психічні здібності особи під час виконання військової служби. До цієї категорії можуть входити, наприклад, хвороби серцево-судинної системи, хронічні захворювання легень та інші хвороби, які можуть призвести до обмеження фізичної активності та загрози для життя особи під час виконання військових обов’язків.

Виявлення фізичної непридатності, яка може перешкоджати виконанню військових обов’язків. До цієї категорії можуть входити, наприклад, вади зору, слуху та інші фізичні обмеження, які можуть ускладнювати виконання військових завдань та підвищувати ризик травм.

Виявлення психічної непридатності, яка може впливати на поведінку особи та перешкоджати виконанню військових обов’язків. До цієї категорії можуть входити різні форми психічних розладів.

Військово-лікарська комісія має право видавати висновок про непридатність для військової служби, якщо особа не відповідає вимогам до здоров’я та фізичного стану, необхідних для виконання військових обов’язків,

– підкреслили юристи.

До захворювань, що найчастіше стають підставою для висновку ВЛК про непридатність, належать тяжкі патології серцево-судинної системи, стійкі порушення ритму, гіпертонічна хвороба III ступеня, хронічні захворювання легень із дихальною недостатністю, значні порушення функцій опорно-рухового апарату, епілепсія, тяжкі психічні розлади, онкологічні захворювання, а також порушення зору чи слуху, що значно обмежують працездатність. Оцінювання станів проводиться відповідно до Розкладу хвороб, який є обов’язковою базою для рішень ВЛК.

