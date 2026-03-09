Зеленский подписал закон об отсрочке на год для граждан, заключивших "Контракт 18 – 25"

В понедельник, 9 марта, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о соцзащите военнослужащих. Документ предусматривает отсрочку от мобилизации на год для украинцев, которые подписали "Контракт 18–25" и прослужили 12 месяцев.

Об этом сообщила Верховная Рада Украины.

Какое значение имеет новый закон?

Владимир Зеленский подписал законы о соцзащите военнослужащих, энергетической безопасности и чествования основателей независимости.

4782-IX устанавливает 12-месячную отсрочку от мобилизации для граждан в возрасте от 18 до 25 лет, которые во время военного положения заключили контракт сроком на один год и были уволены с военной службы по его окончании,

– говорится в сообщении.

Стоит отметить, что военнослужащие в возрасте от 18 до 25 лет после увольнения остаются резервистами Вооруженных Сил Украины.

Справка. "Контракт 18 – 24" могут подписать мужчины от 18 до 24 лет. Среди условий: миллион гривен, беспроцентная ипотека и соцпакет. Стоит также отметить, что контракт предусматривает только боевые должности, среди которых стрелок, гранатометчик и разведчик, а подготовка длится более 80 дней.

Зеленский также подписал закон 4777-IX, который внедряет механизм предоставления премии для производителей энергии из возобновляемых источников, совершенствует процедуру аукционов, снижает размер банковских гарантий для инвесторов и продлевает срок поддержки отрасли до 2034 года.

Кроме этого, президент подписал закон 4700-IX. Он определяет правовой статус народных депутатов, которые являются основателями государственной независимости Украины, приняли Декларацию о государственном суверенитете и Акт провозглашения независимости, а также вводит порядок их чествования и выдачи соответствующих удостоверений.

