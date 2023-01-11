Как закон 5655 стал токсичным для Украины

Скандалы, интриги, публичные оскорбления и обвинения – через один документ украинское общество штормит. И все это во время войны

Не буду писать о том, почему недавний закон 5655, поднявший много шума, вреден для украинского градостроительства. (Об этом уже писано и сказано.) Скажу только, почему этот документ стал очень токсичным для всего украинского общества. Сам по себе. Как явление.

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О единстве

В канун Нового года, выступая в Верховной Раде, президент призвал политиков и общество к единству и заверил, что "отката" до старых времен не будет. "Чем сильнее единство – тем больше и быстрее будет наша Победа". Абсолютная правда. Этому не возразит никто в здравом уме.

Правда и то, что во время социологического опроса рекордное количество – 76,5% – украинцев и украинок заявили: реформу местного самоуправления следует продолжать, именно децентрализация сыграла положительную роль в сопротивлении широкомасштабному российскому вторжению. Так думает гораздо больше украинцев, чем в предыдущие, довоенные годы. Фактически реформа децентрализация – единственная из тех, которые проводила государство и которая имеет такую безумную поддержку.

Это тоже о единстве. Ибо когда трое из четырех незнакомых между собой людей думают одинаково, доверяют местным властям – разве это не единство?

И местные власти как непосредственно, так и в лице Ассоциации городов Украины призвали президента не подписывать закон 5655. Петиция с требованием применить президентское вето к этому закону набрала более 42 тысяч голосов. Через пару дней. Неужели это не похоже на единство?

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Отдельное обращение к президенту относительно вето подписали общественные организации, представители СМИ, движение "Честно" и еще более 1000 депутатов из 56 сельских, поселковых и городских советов, профессиональное сообщество архитекторов, проектантов и даже некоторые смелые строительные компании. Послы стран G7 заявляли, что реформа возможна при сохранении полномочий местных советов.

Разве это не о единстве?

А теперь о раздоре

Закон 5655 сумел объединить все общество – украинцы выступили единым фронтом против этой псевдореформы. И только авторы опального закона продолжают настаивать: надо ломать всех инакомыслящих через колено, потому что "настал момент", потому что схематоз, потому что все виновники проблем в градостроительстве уже "назначены", а честные и профессиональные менеджеры работают только в центральной власти.

Идентичные статьи – на разных площадках практически одновременно. Пожалуй, действительно "настал момент" идти ва-банк – для них это сейчас или никогда.

Как следствие дискредитация сред: архитекторы не умеют проектировать, общественным активистам лишь критиковать, а все мэры – просто коррупционеры. Даже сумму виртуальных взяток в 10 миллиардов сосчитали! Интересно, что это за методика, считающая виртуальную коррупцию? Ее к Верховной Раде применить нельзя?

К местным советам доверие 76%. А сколько украинцев доверяют народным депутатам? Может, тоже следует создать частное акционерное общество, которое будет одобрять законы. Ну же для градостроительства это панацея, может, и для ВРУ сработает?

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Тонны грязи, манипуляций для дискредитации общин, архитекторов, общественных деятелей. Все это даже опровергать не хочется, потому что противно. Набеги к военным по больницам…

Все мы знаем греческие мифы, читали о том, как Парис отдал яблоко богини любви Афродити после того, как она пообещала ему в жены Елену Прекрасную. Именно поэтому яблоко раздора наконец-то развязалась Троянская война. Конец тоже известен. Такой сценарий даже озвучивать не желаю. Потому что верю, что в Украине до такого не дойдет, и мы точно победим. Но цена победы, в результате таких непродуманных действий, может стать больше.

Что ж, закон 5655 смело можно называть законом раздора. Без преувеличений.

Что может остановить этот раздор

Одну войну – внешнюю – мы уже имеем. Без единства украинский народ ее точно проиграл бы еще в начале. Однозначно.

Я просто вижу, как наш общий враг сидит и потирает руки с радости: вот она та снежка, что с каждым оборотом, грозит превратиться в целую лавину – и прежде чем добраться до подножия горы, снесет на своем пути все. Ничего не оставит после себя…

Единственным шагом, который остановит противостояние в обществе, сохранит поддержку международных партнеров и продолжит реформу децентрализации является вето президента на этот закон. У меня только один вопрос: что же такого спрятали в законе его авторы, готовые рискнуть критически важным для Победы единством народа? Ради чего этот ва-банк?