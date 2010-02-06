Война соцсетей между США и Европой: может ли ЕС заблокировать Facebook, Instagram и X

Напряжение между Вашингтоном и Брюсселем растет из-за новых правил Евросоюза в отношении цифрового контента. В январе председатель юридического комитета Палаты представителей США Джим Джордан обратился к Европейской комиссии с требованием объяснить, как будет применяться закон о цифровых услугах (DSA) в отношении американских технологических гигантов.

Этот шаг подчеркивает растущее беспокойство в США тем, что европейские законы могут влиять на свободу слова за пределами ЕС, а также усиливает напряжение между консервативными политиками Америки и европейскими регуляторами. На фоне расследований против X Илона Маска и Meta Марка Цукерберга дискуссия вокруг цифрового регулирования становится еще более острой.

24 Канал подробно рассказывает о "войне соцсетей" между США и ЕС.

Почему возникло напряжение между США и ЕС относительно цифровых правил

Председатель юридического комитета Палаты представителей США Джим Джордан в прошлом месяце обратился к руководительнице технологического направления Европейской комиссии Хенне Вирккунен с запросом предоставить подробную информацию о том, как ЕС планирует применять свое законодательство относительно соцсетей к американским компаниям. Об этом написало американское издание Politico.

Джордан требует, чтобы комитет получил ответ до 13 февраля по имплементации закона о цифровых услугах (DSA) и текущих расследований против американских технологических гигантов.

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Мы выражаем серьезную обеспокоенность тем, как положения DSA о цензуре могут влиять на свободу слова в США,

– говорится в письме Джордана к Вирккунен, копию которого получило Politico.

Обратите внимание! С 25 августа 2023 года 19 крупнейших цифровых платформ, включая Facebook, TikTok, X (бывший Twitter), YouTube и Instagram, должны соблюдать положения DSA. Это требует от них внедрения механизмов для быстрого удаления незаконного контента, обеспечения прозрачности алгоритмов и ограничения таргетированной рекламы, особенно в отношении детей. С 17 февраля 2024 года закон станет обязательным для всех цифровых сервисов, которые работают в ЕС.



Письмо Джордана эскалирует давление США на ЕС в вопросе регулирования контента в соцсетях, в частности, в рамках производств против соцсети X Илона Маска и компании Meta, владельца Facebook, Instagram, Threads и WhatsApp. Нарушение закона может стоить компаниям штрафов до 6% от их мирового годового дохода или даже привести к временной блокировке платформ.

Закон DSA стал точкой конфликта между американскими и европейскими регуляторами. В США нормы по модерации контента в основном остаются добровольными, а Джордан и другие республиканцы призывают компании вообще воздерживаться от цензуры публикаций.



Количество активных пользователей Facebook в ЕС

Что известно о законе о цифровых услугах (DSA) Закон о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA) – это законодательный акт Европейского Союза, принятый в 2022 году, который устанавливает новые правила для онлайн-платформ и социальных сетей. Его главная цель – обеспечить большую ответственность технологических компаний за контент, что распространяется на их платформах, защитить права пользователей и предотвратить распространение незаконной информации в интернете. Закон о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA) – это законодательный акт Европейского Союза, принятый в 2022 году, который устанавливает новые правила для онлайн-платформ и социальных сетей. Его главная цель – обеспечить большую ответственность технологических компаний за контент, что распространяется на их платформах, защитить права пользователей и предотвратить распространение незаконной информации в интернете. По закону, соцсети обязаны оперативно реагировать на незаконный контент, включая язык вражды, дезинформацию и пропаганду насилия. Техногиганты, такие как Meta, X (Twitter), Google и TikTok, должны раскрывать информацию о том, как работают их алгоритмы рекомендаций и модерации контента.



Соцсетям также запрещено использовать чувствительные персональные данные (например, религию или политические взгляды) для таргетированной рекламы. DSA вводит строгие требования для так называемых "очень больших онлайн-платформ" (VLOP) – то есть сервисов с более 45 миллионами пользователей в ЕС. Они должны регулярно отчитываться о рисках, связанных с их алгоритмами и бизнес-моделями. Пользователи же получают больше возможностей оспаривать удаление их контента или блокировки аккаунтов, а также имеют доступ к независимым органам обжалования.

Маск неоднократно критиковал европейских чиновников за их политику регулирования контента, а основатель Meta Марк Цукерберг призвал тогдашнего президента США Дональда Трампа помешать ЕС штрафовать американские компании.

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Трамп также выражал недовольство европейскими технологическими правилами, заявив в Давосе, что штрафы ЕС для IT-компаний являются "формой налогообложения".

Джордан в своем письме отмечает, что DSA может "ограничить конституционно защищенную свободу слова американцев", даже если закон формально применяется только в пределах ЕС. По его мнению, поскольку большинство соцсетей имеют единую глобальную политику модерации контента, "ограничительные законы вроде DSA могут фактически устанавливать глобальные стандарты цензуры".

Брюссель отвергает обвинения

Хенна Вирккунен уже опровергала обвинения в цензуре со стороны ЕС.

В Европе свобода слова является одной из наших основных ценностей, и она также защищена Законом о цифровых услугах. Поэтому очень вводит в заблуждение говорить о якобы цензуре,

– заявила она в комментарии Politico после критики со стороны Цукерберга.

Письмо Джордана продолжает его споры с высокопоставленными чиновниками ЕС по цифровому регулированию.

В прошлом году он дважды обращался к бывшему европейскому комиссару по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретону после того, как тот предупредил Маска о запланированной трансляции его разговора с тогдашним кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.

В США Джим Джордан стал одним из главных защитников позиции консерваторов относительно свободы слова. Он требовал документы от таких техногигантов, как Alphabet и Amazon, и обвинял их в модерации контента в пользу либералов и подавлении консервативных голосов.

Цукерберг подвергся особенно жесткой критике со стороны Джордана во время прошлой каденции Конгресса, но сейчас его позиция относительно Meta может измениться, поскольку компания прекратила проверку фактов в США.

Важно! Франция, Германия и еще 10 стран ЕС в январе 2025 года призвали Европейскую комиссию активнее использовать положения закона о цифровых услугах для защиты европейских выборов от иностранного вмешательства, особенно со стороны России и Китая.



В письме министры просят создать специальный орган для противодействия дезинформации и координации действий между государствами-членами. DSA дает ЕС возможность штрафовать онлайн-платформы, если они не контролируют манипулятивный контент.

Беспорядок в мире соцсетей

Однако одна соцсеть получила защиту – Джордан активно выступает в защиту X Илона Маска от регуляторного давления.

Крупные американские компании, такие как X, Meta и Google, уже сталкиваются с расследованиями со стороны ЕС из-за возможных нарушений DSA. В случае несоблюдения закона им грозят штрафы в размере до 6% от их глобального годового дохода или даже временная блокировка их сервисов в ЕС.

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Американские политики, особенно консерваторы, видят в DSA угрозу свободе слова, поскольку глобальные платформы часто применяют единые правила модерации контента для всех пользователей, включая американцев. Это стало одной из причин конфликта между США и ЕС, о котором говорится в письме Джима Джордана в Еврокомиссию.

Интересно! В январе Meta объявила об ослаблении правил модерации контента и раскритиковала европейские технологические регуляции.



Генеральный директор Марк Цукерберг выразил намерение сотрудничать с президентом Дональдом Трампом для противодействия таким политикам. Этот шаг рассматривается, как попытка согласовать позиции с администрацией Трампа относительно свободы слова и уменьшить расходы на модерацию контента.

Meta также решила отказаться от услуг сторонних фактчекеров, заменив их системой "заметок сообщества" (Community Notes), позволяющей пользователям самостоятельно добавлять примечания к спорным публикациям. Это решение было обосновано желанием вернуться к "истокам свободы выражения" и уменьшить уровень цензуры, который, по словам Цукерберга, зашел слишком далеко.

Все эти шаги прямо конфликтуют с DSA, который устанавливает строгие требования к онлайн-платформам по модерации контента и борьбы с дезинформацией. Отказ от профессионального фактчекинга может противоречить положениям DSA, которые обязывают платформы сотрудничать с фактчекерами для противодействия дезинформации.

Европейские регуляторы уже выражали обеспокоенность по поводу подобных решений. Например, еще в 2024 году уже бывший комиссар ЕС по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон предупредил соцсети о необходимости соблюдения европейских стандартов модерации контента. Уже после отставки из Еврокомиссии Бретон рассказал о возможности блокировки X в Европе.

На что Маск обиделся и назвал экс-чиновника ЕС "европейским тираном". И, конечно, не стоит забывать о штрафе в размере до 6% от глобального годового оборота компании.

Мир соцсетей сегодня напоминает цифровой Дикий Запад – правила меняются на ходу, компании балансируют между регуляторами, пользователями и прибылью, а политики давят с обеих сторон. Meta кидается от жесткой модерации к почти полной свободе слова, TikTok оказывается под угрозой запретов в США, а X после смены владельца превратился в площадку экспериментов.

Все это создает хаос: одни платформы отменяют фактчекинг, другие усиливают контроль, а в результате – никто не знает, какие правила будут действовать завтра.