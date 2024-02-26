Демобилизация срочников: закон направлен на подпись Зеленскому

26 февраля 2024, 13:38
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Недавно, 22 февраля, президент подал в Раду законопроект о демобилизации срочников. Уже на следующий день закон приняли. Его отправили на подпись президенту.

Об этом свидетельствуют данные из карты Проекта Закона о внесении изменений в главу ХІІ "Заключительные положения" Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" относительно сроков срочной военной службы, пишет 24 Канал.

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Закон передали на подпись президенту

В понедельник, 26 февраля, закон подписал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. Далее его направили на подпись президента Владимира Зеленского.

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Закон о демобилизации срочников передали на подпись Зеленскому / Скриншот 24 Канала

Что этому предшествовало

  • В четверг, 22 января, стало известно, что президент внес в Раду законопроект о демобилизации срочников. Зеленский определил его как неотложный.
  • В проекте говорилось: "Военнослужащие срочной службы, срок военной службы которых, установлен частью первой статьи 23 Закона, закончился во время действия военного положения и военная служба которых продлена сверх установленных сроков в соответствии с частью девятой статьи 23 Закона увольняются с военной службы в запас в сроки, определенные Указом Президента Украины".
  • Уже на следующий день Рада поддержала немедленное увольнение срочников.
  • Профильный Комитет указал сроки, в течение которых срочников не могут призвать. В частности, к законопроекту предлагали добавить норму об отсрочке от дальнейшей мобилизации в течение 12 месяцев.

Автор: Юлія Муріна