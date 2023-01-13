В Раде зарегистрировали законопроект о предателях и коллаборантах: почему он важен

В парламенте зарегистрировали проект закона об изменениях в законодательство о коллаборационизме. Новый документ предлагает четко установить, кого же считать коллаборантами.

Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат от партии "Голос" Ярослав Юрчишин. Именно он стал автором соответствующего законопроекта.

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Как рассказал Юрчишин, до февраля 2022 года в Украине вообще не было разработано соответствующее законодательство, предусматривающее ответственность за коллаборационизм.

"После начала полномасштабной агрессии России ситуация изменилась. Но поскольку решение принималось в чрезвычайно затруднительных обстоятельствах, то это законодательство было принято в достаточно жесткой форме, без деталей", – сказал нардеп.

Украинское законодательство о коллаборационизме требует изменений

По его словам, закон об ответственности за сотрудничество с оккупантами нуждается в усовершенствовании. Как объяснил Юрчишин, на сегодняшний день в Украине достаточно жесткое определение коллаборационистской деятельности. Под его нормы могут попасть условно два учителя, работавших на оккупированных территориях.

В первом случае учитель с приходом захватчиков сменил подходы и начал преподавать по российской программе. Более того, такой учитель начал рассказывать о "великом русском народе" и пропагандировать "русский мир". По словам народного депутата, такое лицо однозначно является коллаборантом.

Однако есть и другой случай. К примеру, учитель не смог выехать с оккупированных территорий по определенным обстоятельствам. Он вынужден продолжать работу, ведь ему нужно на что-то жить. При этом такой учитель никак не изменил подходы, работал по программам и стандартам, утвержденным Украиной. А иногда и преподавал на украинском языке, подвергая себя риску.

Ярослав Юрчишин рассказал, почему нужно изменить украинский закон о коллаборационизме: смотрите видео

Важно разграничить понятия "коллаборационизм" и "работа в оккупации"

Юрчишин объяснил, что эти 2 случая – совершенно разные по своей сути. Однако, учитывая нынешнее законодательство, оба учителя могут считаться коллаборантами.

Ярослав Юрчишин Народный депутат Украины Сейчас очень важно разграничить 2 понятия – "коллаборационизм" и "работа в условиях оккупации". Если этого не сделать, то к ответственности можно привлечь обоих. Основная задача – четко определить, что такое коллаборационная деятельность.

Как отметил народный депутат, например, принципиальным вопросом является то, можно ли считать такой деятельностью уплату налогов на оккупированных территориях.

"В других условиях человек там не смог бы выживать. Если он при этом не популяризировал страну-оккупанта и не был вовлечен в работу оккупационной администрации, то в таком случае не стоит считать это (уплату налогов оккупантам – 24 Канал) коллаборационной деятельностью", – сказал Юрчишин.

Является ли коллаборантом пенсионер, получающий российскую пенсию

Таким же образом, по словам народного депутата, следует рассматривать и случаи получения российской пенсии на временно оккупированных территориях. Как отметил Юрчишин, здесь также могут быть разные варианты.

В первом случае человек мог в первых рядах побежать получать российский паспорт и пенсию. Если при этом лицо всем рассказывает о позитиве, который принесли с собой оккупанты, то это можно рассматривать как коллаборационистскую деятельность.

Но есть случаи, когда человек едва выживает. А с получением украинской пенсии на оккупированных территориях – большие сложности. По словам нардепа, если человек вынужденно согласился получать пенсию от России и при этом не предпринимает никаких действий для популяризации оккупационного режима, то он не должен нести за это ответственность.

Юрчишин подчеркнул, что очень важно учитывать обстоятельства, при которых человек в оккупации совершил те или иные действия.

"Призывы о том, что Россия предлагает лучшие условия – это уже коллаборационизм. То есть, если гражданин Украины на оккупированных территориях распространяет такие призывы и мы можем зафиксировать такие факты, это подпадает под понятие "коллаборационизм". Таких лиц точно будут наказывать", – сказал народный депутат.

Многие стали заложниками оккупационного режима

Юрчишин отметил, что многие люди просто стали заложниками оккупационного режима. Они вынуждены адаптироваться к новым условиям, чтобы выжить. При этом такие люди не переходят на сторону врага.

Мы должны им показать, что Украина – их дом, и им нечего бояться. А вот для настоящих коллаборантов никаких поблажек не будет и они будут отвечать по всей строгости закона,

– подчеркнул народный депутат.

Он добавил, что законопроект, который четко установит, кто именно является коллаборантом, очень нужен ввиду предстоящего освобождения территорий, которые были оккупированы еще в 2014 году.

"Есть территории как Харьковщина или Херсонщина, которые были под оккупацией несколько месяцев. А есть Донецк, Луганск и Крым. Для жителей этих территорий определяющими будут вопросы: "А с чем именно меня ждут в Украине? Не сочтут ли меня предателем?" – сказал Юрчишин.

Дела против коллаборационистов как составляющие трибунала над Путиным

Еще один вызов, по словам народного депутата, связан с международным понятием прав человека.

"Все дела против коллаборационистов будут элементами трибунала, который будет проведен над режимом российского диктатора Владимира Путина. И очень важно – не допустить ошибок", – объяснил народный депутат.

Он добавил, что Украина должна показать, что мы "не стрижем всех под одну гребенку – и заложников режима, и предателей".

"Если Украина будет осуждать невинных, Россия получит огромный козырь"

Кроме законопроекта Юрчишина, в Верховной Раде зарегистрировали и альтернативные версии документов, которые также должны усовершенствовать законодательство о коллаборационной деятельности.

"Для меня не принципиально, чтобы приняли именно мой законопроект. Главное, чтобы те вещи, которые положительны в моем законопроекте, тоже попали в конечный текст", – отметил народный депутат.

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Он добавил, что изменения в законодательство относительно коллаборантов и предателей нельзя откладывать в долгий ящик. Ведь уже сейчас прокуратура открывает дела против предпринимателей или учителей.

Если среди жителей оккупированных территорий прозвучит информация о том, что украинское государство осуждает невиновных, то Россия получит огромный козырь для того, чтобы посеять раздор между нами и людьми на оккупированных территориях,

– отметил Юрчишин.

Борьба с коллаборантами: коротко