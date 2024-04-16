Когда вступает в силу новый закон о мобилизации

Недавно, 11 апреля, парламент принял во втором чтении и в целом новый закон о мобилизации. Его уже подписал председатель Верховной Рады и направил президенту.

Когда именно закон №10449 вступит в силу, что надо знать об этом, передает 24 Канал.

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Когда закон вступит в силу

Новый закон о мобилизации вступит в силу через месяц после публикации. Однако, перед этим его еще должен подписать Владимир Зеленский.

Впрочем, важно знать, что некоторые решения ожидают подписи главы государства неделями, а то и месяцами. В частности, закон о снижении призывного возраста до 25 лет лежал 10 месяцев.

Президент может подписать или вернуть закон на повторное рассмотрение.

После того, как закон о мобилизации вступит в силу, определенное время продлится переходный период – для того, чтобы военнообязанные могли обновить данные через электронный кабинет, ЦНАП или ТЦК.

После публикации Кабинет Министров должен:

в течение месяца пересмотреть порядок бронирования военнообязанных и принять новые нормативно-правовые акты, а также обеспечить работу при ЦНАПах и центрах занятости рекрутеров для армии;

в течение 2 месяцев обеспечить создание и функционирование электронного кабинета военнообязанного;

в течение 3 месяцев – внести в парламент законопроекты, которые обеспечат ротацию, увольнения и реабилитацию военнослужащих во время военного положения.