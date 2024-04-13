Кого могут забронировать от мобилизации: что говорит новый закон

Верховная Рада 11 апреля приняла новый закон о мобилизации во втором чтении и в целом. Этот документ содержит изменения, которые произойдут в мобилизационном процессе наших граждан.

В частности, изменятся также и категории и правила бронирования военнообязанных. 24 Канал рассказывает, кто может получить бронь в новом законе о мобилизации.

К теме Норма не до конца продумана: политолог объяснил нюансы с "мобилизацией" авто

Кого могут забронировать от мобилизации

Согласно закону, кроме работников критически важных предприятий, бронирование распространяется на государственных служащих категории "А", глав областных, районных советов, сельских, поселковых, городских голов.

В то же время госслужащих категорий "Б" и "В" и работников органов местного самоуправления могут забронировать до 50% от количества военнообязанных в соответствующем органе власти.

Также бронированию подлежат военнообязанные, которые работают в органах государственной власти, Нацполиции, НАБУ, ГБР, БЭБ, ГСЧС, Государственной уголовно-исполнительной службе, органах прокуратуры, Службе судебной охраны, в судах или патронатных службах.

Когда закон о мобилизации вступает в силу

Закон вступит в силу через месяц после публикации. А перед этим его еще должен подписать президент Украины. Иногда важные, однако непривлекательные для общества решения ожидают подписи главы государства неделями, а то и месяцами. Как, например, закон о снижении призывного возраста военнообязанных до 25 лет, лежавший у Зеленского 10 месяцев.

После того как закон о мобилизации вступит в силу, определенное время продлится переходный период – для того, чтобы военнообязанные могли обновить данные через электронный кабинет, ЦПАУ или ТЦК.

После публикации Кабмин должен:

в течение месяца пересмотреть порядок бронирования военнообязанных и принять новые нормативно-правовые акты, а также обеспечить работу при ЦПАУ и центрах занятости рекрутеров для армии;

в течение двух месяцев обеспечить создание и функционирование электронного кабинета военнообязанного;

в течение трех месяцев – внести в парламент законопроекты, которые обеспечат ротацию, увольнения и реабилитацию военнослужащих во время военного положения.

Закон также регулирует порядок вручения повесток, упорядочивает основания для отсрочки и бронирования, а также будет способствовать внедрению единой системы учета призывников, военнообязанных и резервистов. Вместе с тем, отсутствует действенный механизм, чтобы все стали на воинский учет.