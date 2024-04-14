Закон о мобилизации заработает уже летом: в Минобороны рассказали, к чему готовиться украинцам

Через один – два месяца в Украине вступит в силу новый закон о мобилизации. В оборонном ведомстве рассказали, каких изменений ожидать гражданам.

В Раде сообщили, что президент Зеленский планирует подписать закон о мобилизации в течение 2 недель.

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Что будет нового

После подписания текст документа должны опубликовать в государственных изданиях. Через месяц после публикации закон вступает в силу. Что это означает для военнообязанных граждан, рассказал спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин.

Чиновник подчеркнул, что мужчины призывного возраста от 25 до 60 лет должны будут с собой носить военно-учетный документ. Его они должны предъявлять по требованию представителя ТЦК, пограничной службы или полицейского.

Кроме того, военнообязанные будут иметь 60 дней для того, чтобы обновить свои данные в военкомате.

В частности, они могут это сделать в электронном кабинете. Лазуткин уточнил, что регистрация в е-кабинете является добровольной. Мужчины также могут обновить свои данные непосредственно в ТЦК.

Какие еще произойдут изменения

Вручение повесток. В повестках обязательно должны быть указаны цель вызова, место, день и время явки военнообязанного в ТЦК. Гражданин имеет право требовать у представителей ТЦК документы. Украинцам позволят фиксировать на видео работу работников военкомата во время вручения повесток.

Если человек не появляется в ТЦК, то ему присылают сначала заказное письмо по почте. Если после этого в течение 10 дней лицо так и не приходит, ТЦК обращается в суд и просит ограничить нарушителя в праве управлять авто.

У украинцев могут забрать машины. Закон позволяет ТЦК забирать транспортные средства у предприятий и граждан, которые имеют более одной машины в собственности, на нужды ВСУ. В течение месяца после демобилизации автомобили должны вернуть их владельцам.

Предотвращение уклонения от мобилизации. Мужчины за рубежом без военно-учетных документов (билета или удостоверения) не смогут ни оформить паспорт или загранпаспорт, ни воспользоваться консульскими услугами.

Отмена срочной службы. Закон вводит вместо срочной базовую военную службу и базовую общевойсковую подготовку.

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