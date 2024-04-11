Мобилизация по-новому: мужчины за рубежом смогут оформить документы только при определенном условии

В Украине уже в мае может заработать новый закон о мобилизации. В частности, он предусматривает ограничения для тех, кто пытается избежать призыва.

Для тех, кто уклоняется от выполнения обязанности по защите Родины, новый законопроект предлагает ограничения в правах.

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Как будут предотвращать появление уклонистов

Так, по решению суда граждан могут ограничить в праве управления транспортным средством во время мобилизации, в случае невыполнения требования ТЦК о выполнении обязанности (обязанностей).

Кроме того, получить консульские услуги в зарубежных дипучреждениях Украины можно будет только при условии уточнения гражданином своих персональных данных с учетными данными в ТЦК.

Оформление паспортных документов за рубежом для мужчин от 18 до 60 лет осуществляется при условии наличия у них военно-учетных документов.

: Военно-учетные документы – это: для призывников – удостоверение о приписке к призывному участку, для военнообязанных и военнослужащих – военный билет или временное удостоверение.

Напомним, что Верховная Рада 11 апреля приняла законопроект под номером 10449 во втором чтении. Теперь его должен подписать председатель парламента и после передать на рассмотрение президенту. У главы государства есть 15 дней, чтобы подписать законопроект или отклонить его. Через месяц после опубликования подписанного президентом закона, он вступает в силу. Итак, оформлять паспорта за рубежом мужчины призывного возраста, вероятно, уже в начале лета смогут только при наличии военно-учетных документов.

Рада приняла законопроект о нарушении мобилизации: что известно