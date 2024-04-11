Мобилизация по-новому: как теперь должны вручать повестки

Верховная Рада приняла в целом закон о мобилизации. Стоит понимать, как теперь должны вручать повестки.

Напомним, Верховная Рада 11 апреля приняла во втором чтении законопроект о мобилизации. За соответствующее решение проголосовали 283 народных избранников.

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Как теперь должны вручать повестки

Просто дать бумажку человеку посреди улицы нельзя. В повестке обязательно должны быть указаны цель вызова, место, день и время явки военнообязанного в ТЦК.

Тот человек, которому вручают повестку, может требовать от представителей территориального центра комплектования назвать их фамилии, имя и отчество, должность, а также показать служебные удостоверения, и они обязаны выполнить это требование.

Кроме этого, закон вводит фото- и видеофиксацию проверки документов и вручения повестки, но эти требования вступают в силу через 3 месяца после опубликования закона.

После вручения повестки военнообязанному, он может не прийти в ТЦК только по уважительным причинам. И это надо будет подтвердить документально.

Так, не явиться в ТЦК ему могут помешать болезнь, непреодолимые обстоятельства вроде стихийного бедствия или ракетного удара. Однако, где взять справку о стихийном бедствии или обстреле – точно не известно. И скорее всего, уважительность этих обстоятельств в ТЦК будут решать уже лично с каждым военнообязанным. Это одна уважительная причина неявки – смерть близкого родственника.

Однако, что бы не помешало человеку прийти в территориальный центр комплектования, он должен как можно быстрее (но не позднее, как за 3 суток после указанных в повестке даты и времени) связаться с центром комплектования, сообщить обо всем и прийти туда в течение недели.

Зеленский прокомментировал законопроект о мобилизации: последние новости

За законопроект отдали голоса 283 народных избранника. Теперь его подписать должен Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, а затем направить на рассмотрение президенту . Владимир Зеленский имеет 15 дней для того, чтобы тщательно изучить текст закона. После ознакомления глава государства может подписать закон и тем самым принять его к исполнению и официальному обнародованию.