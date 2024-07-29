Мобилизация в Украине: каким категориям граждан не нужно обновлять данные в ТЦК

В Украине с 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации, который обязывал мужчин от 18 до 60 лет обновить свои военно-учетные данные в ТЦК или в приложении Резерв+. После 16 июля к гражданам, которые этого не сделали, применяют штрафы.

В то же время есть категории граждан, которые даже после вступления в силу закона о мобилизации не должны были обновлять свои данные в ТЦК, и могут не бояться штрафов. Кому не надо обновлять свои военно-учетные данные – читайте в материале 24 Канала.

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Какие категории граждан не должны обновлять свои данные

Новый закон о мобилизации четко определяет, кто из военнообязанных граждан Украины может не приходить в ТЦК, чтобы обновить свои военно-учетные данные. Говорится о 6 категориях украинцев, которым не надо этого делать.

В частности, не надо обновлять данные таким категориям украинцев:

тем, кому менее 18 лет и более 60 лет;

тем, кого исключено с воинского учета.;

тем, кого признано непригодным к несению военной службы по решению ВВК;

не военнообязанным женщинам;

военнослужащим;

мужчинам от 18 до 60 лет, которые не являются гражданами Украины.

Также не должны обновлять данные те мужчины, которые достигли предельного возраста пребывания в запасе.

Кому все же нужно обновить свои данные

Законодательство Украины обязывает обновить свои военно-учетные данные в ТЦК ряд категорий граждан. За невыполнение этой обязанности можно получить штраф или даже довести ситуацию до уголовной ответственности.

Обновить свои военно-учетные данные обязаны:

мужчины с 17 до 25 лет с приписным, то есть, которые являются призывниками;

все военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет;

женщины с медицинской и фармацевтической специальностью;

те, у кого был статус "ограниченно-пригодный".

Кроме того, обновить свои данные надо гражданам с инвалидностью, которым поставили 2 или 3 группу после 24 февраля 2022 года. Вместе с этим придется повторно пройти медицинскую комиссию, чтобы подтвердить статус инвалидности.