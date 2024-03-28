Надо срочно, - майор ВСУ призвал немедленно принять закон о мобилизации

В Верховной Раде до сих пор не проголосовали за закон о мобилизации, важность которого так подчеркивают в ВСУ. Сейчас нашим защитникам как никогда нужно пополнение войска.

Такое мнение 24 каналу высказал майор ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Родион Кудряшов, отметив, что Верховной Раде нужно немедленно выработать механизм мобилизации. Между тем базовую военную подготовку должен пройти каждый граждан Украины с 18 лет.

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Срочное принятие закона

На сегодня Вооруженным Силам Украины очень нужно обновление, пополнение военного состава для того, чтобы мощнее противостоять врагу. Поэтому все мероприятия, которые проводят в плане закона о мобилизации должны быть выполнены срочно.

"Наши военнослужащие делают невозможное на переднем крае. Верховная Рада уже несколько лет не может выработать закон о мобилизации, начать концепцию мобилизации в нашей стране. Было потеряно много времени, которое обходится нам жизнями военнослужащих, которые есть на передовой", – отметил Кудряшов.

Военная подготовка с 18 лет

Новый закон о мобилизации, который рассматривается в ВР предусматривает сокращение списка лиц , которые могут иметь право на отсрочку.

По мнению майора ВСУ все, кому исполнилось 18 лет должны пройти базовую военную подготовку.

"Каждый гражданин Украины должен быть готов к тем реалиям, в которых мы, к большому сожалению, сегодня оказались", – подчеркнул Кудряшов.

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