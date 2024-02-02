Нравится или нет, но решение надо: откровенное интервью с Подоляком о мобилизации и Залужном

В Украине рассматривают изменения в закон о мобилизации. Это нужно, чтобы процесс мобилизации отвечал требованиям войны и был справедливым. Несмотря на то, что это решение многим может не нравиться – это нужно нашему государству.

Впрочем, это вовсе не означает, что все окажутся на передовой. Советник председателя Офиса Президента Украины в эксклюзивном интервью 24 Каналу прокомментировал необходимость изменений в этот закон, а также слухи о якобы увольнении Валерия Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ.

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Напомним, что в первой части интервью мы писали о том, какие изменения нужны для нового наступления ВСУ. Больше интересных деталей – читайте по ссылке.

Об "увольнении" Залужного и возможной кандидатуре Буданова

Ранее Кирилл Буданов рассказывал о планах ГУР в Крыму, о работе в тылу врага и тому подобное. Сейчас он комментирует контрнаступление Украины. Говорит ли это о том, что Кирилл Буданов станет следующим Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины?

Это точно не ко мне вопрос. Я исхожу из прагматичных позиций. Для меня война – это война, политического процесса нет. Все, что касается кадровых решений – это непосредственно к вертикали Верховного Главнокомандующего.

Я хочу, чтобы все понимали, что стратегическая ответственность за войну лежит на Верховном Главнокомандующем. Его непосредственная линия подчинения назначает, извините за такое сравнение, операционных менеджеров войны. Это не выборные или политические должности.

Учитывая необходимость реализации стратегической цели, ему нужны оперативно-тактические решения и понимание того, что мы делаем завтра или послезавтра. Но еще раз подчеркиваю, это его непосредственная вертикаль.

Я вообще не понимаю этой политизации и спекуляций вокруг этого. Господин Буданов говорит с точки зрения военной разведки. Что он видит в ней – это супер. Он имеет абсолютно актуальную информацию, понимает, что делает Россия, анализирует действия и резерв врага с точки зрения количества, качества и так далее.



Глава ГУР Кирилл Буданов / Getty Images

Так же он прогнозирует с военной точки зрения как разведчик, что может делать Украина для противодействия России. Это оптимальное поведение руководителя военной разведки.

Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов в интервью The Telegraph предположил, что весной 2024 года Украина пойдет в новое контрнаступление.

Президент может принимать любые кадровые решения в пределах его непосредственной вертикали, без политики. Я хотел бы, чтобы мы все же на этом этапе поняли, война – это не политика, война – это не о том, кто кому-то нравится или не нравится. Война – это о результатах. Если эти результаты есть, тогда как они могут быть дальше реализованы, потому что Россия устами Путина заявляет, что будет продолжать нас атаковать.

То есть Путин заявляет, что война будет продолжаться в масштабном виде. Поэтому нам с вами надо получить такие операционные ответы:

как мы будем "выжимать" на том или ином направлении Россию;

как мы будем уничтожать большой объем российской техники и мобилизованных;

как все это будут понимать наши партнеры с точки зрения конкретных, оперативно-тактических задач;

кто это все будет выполнять;

какие коррективы мы будем вносить, если что-то будет идти не так.

На эти вопросы надо получить ответы, и поэтому я еще раз подчеркну: или война является войной, или война – это политика. И тогда вообще нельзя говорить о том, что у Украины есть какой-то шанс.

По данным издания CNN, господина Залужного якобы вызвали на встречу в Офисе Президента в понедельник и сообщили об увольнении. Один из источников CNN говорит, что указ президента об отставке Залужного ожидается до конца этой недели. Учитывая эту информацию, вы сейчас для нас как официальный источник из Офиса Президента.

Я вообще считаю, что прогнозирование и политизация этого процесса – это крайне негативное явление. Мы должны обсуждать, не то что нам кто-то нравится или не нравится, а обсуждать результативность тех или иных действий с учетом войны как таковой.

Это же конкретные смерти, конкретные потери и конкретное продвижение или не продвижение куда-то. Президент имеет ежедневное общение с военными, включая Главнокомандующего, Генеральным штабом, руководителями оперативно-тактических направлений и тому подобное. Я не вижу здесь новости.

Я советую всем прагматично подходить к этому. Во время войны Верховный Главнокомандующий и его вертикаль принимает или не принимает решения. Но только когда определенное решение таки принято – он выходит и об этом говорит.

Президент в постоянной коммуникации, он постоянно общается с обществом, объясняя мотивы своих действий и решений. Но мы должны исходить из того, какие цели будут дальше, как дальше война будет развиваться, какие для этого нужны ресурсы, сможем ли мы сломать линию фронта.



В СМИ появилась информация якобы Залужного хотят уволить / Getty Images

Единственный способ наказать Россию за все военные преступления – это не дать ей победить. Других способов не существует. Ни дипломатических, ни санкционных, ни информационных. Все это не будет иметь никакого влияния на тот тип России, что мы сегодня видим. Как только она получит несколько тактических, существенных поражений, тогда будем иметь шанс, что эта Россия перестанет существовать в таком виде.

На что Украина потратит 50 миллиардов от ЕС

Все 27 лидеров стран ЕС согласовали дополнительный пакет поддержки для Украины в размере 50 миллиардов евро в рамках бюджета Евросоюза. Это обеспечивает стабильное долгосрочное и предсказуемое финансирование для Украины.

Мы говорили о том, что это будет обязательно. Почему? Потому что природа политических отношений и в Европе, и в демократическом мире существенно изменилась. Все понимают риски, все понимают вес и сегодняшнюю роль Украины. Поэтому и военное, и макрофинансовое финансирование будет обязательно. Включая финансирование со стороны Соединенных Штатов.

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Мы для себя должны решить, в рамках нашей стратегии по деоккупации территорий и обязательного военного проигрыша России, какие тактически-оперативные меры мы делаем. И это как раз таки отсылает нас к словам Буданова. Наша разведка хорошо прогнозирует, что надо делать, куда надо двигаться, как будут развиваться события дальше.

Это говорит о том, что мы все же понимаем, на каком этапе войны мы находимся, что и как нужно делать. Я думаю, что и президент это прекрасно понимает.

Эти 50 миллиардов не выделят одномоментно, их будут выделять определенными траншами. На что используют эти деньги. На поддержку армии?

Нет, макрофинансовая помощь – это поддержка экономики как таковой, чтобы государство могло выполнять все свои социальные бюджетные обязательства. То есть, безусловно, это транши. Но с этими вопросами уже нужно обращаться к министру финансов. Он может расписать эту программу, показать, на что и как эти деньги будут использовать.

Мы потеряли часть нашей экономики, транзитивных возможностей. Поэтому нам, учитывая количество социальной нагрузки на государство, надо четко понимать, какое у нас будет финансирование с учетом дефицита нашего бюджета.

У нас есть определенный дефицит. Есть львиная доля денег, которая идет на финансирование армии. Мы сами финансируем и заработные платы в армии, и социальные трансферты, и выплаты. А есть еще же ряд социальных обязательств государства, которые надо выполнять. Говорится о зарплатах бюджетникам, выплаты пенсий, другие социальные выплаты. Как раз на эти необходимости будет направлена помощь от ЕС.

Это стабилизирует макрофинансовую ситуацию. Это точно гарантирует, что не будет никаких существенных колебаний курсов, обвалов, невыплат и тому подобное. Это точно стабилизирует нам ситуацию минимум на 4 года, с учетом того, что дальше будет происходить в рамках войны.

О необходимости изменений в закон о мобилизации

Относительно законопроекта о мобилизации. По вашему мнению, должны ли все мужчины быть на линии фронта?

Это неправильная позиция. Идеального мира не бывает. Не все мужчины одинаково воспринимают войну. Кто-то действительно абсолютно искренне настроен на то, чтобы уничтожать врага непосредственно на линии фронта, а кто-то готов работать и выплачивать налоги. Надо к этому относиться, как и в любой демократической стране. У каждого будет свое решение.

Да, мобилизация – это тяжелый процесс. Она будет иметь иной вид, чем в любой европейской стране. В этом смысле, мы больше заточены на то, чтобы защищать свою страну. Я не хочу никого обижать, но это точно показывает социология, что Украина – это единственная страна в Европе, которая может противостоять России.

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Однако закон о мобилизации надо модернизировать. Он должен соответствовать требованиям войны того типа, которую мы сегодня имеем. Это большая, долговременная, масштабная война. Законопроект должен быть более справедливым.



В Украине рассматривают изменения в закон о мобилизации / Shutterstock

Надо четко зафиксировать проблемы демобилизации, проблемы ротации, проблемы обучения, тренировки, способ отправки тех же повесток и тому подобное. То есть регламентировать функции ТЦК, чтобы не было у нас небольших информационных эпизодов, что на улице кого-то задерживают и тому подобное. Потому что все это очень активно масштабирует российская пропаганда. Все это надо упорядочить, чтобы оно выглядело юридически прилично.

Будет ли нравиться закон о мобилизации Украины? Нет, не будет. Почему? Потому что это война, она не нравится, это мобилизация, она не нравится. Но может ли страна обойтись без мобилизации? Нет, не может. Будут ли все на переднем крае? Нет, не будут. Президент об этом говорил очень четко.

Я хочу, чтобы мы не забывали об этой формуле. Один воюет, но для того, чтобы он имел возможности воевать, 5 – 6 должны работать и платить налоги. Война – это и экономика, не забываем. Поэтому, безусловно, все не будут на переднем крае. Я бы с уважением относился к тем людям, которые работают в тылу, но эффективно работают, платят много налогов и инвестируют в победу.

Какова ситуация с возвращением азовцев из плена

Накануне состоялся один из самых масштабных обменов пленными. В том списке, как говорят, не было тех, кого хотели обменять, когда произошел инцидент с Ил-76. Есть ли какой-то перечень тех, кого мы должны были обменять тогда и кого нам не отдают? Так как что с ними, я так понимаю, мы не знаем. Кроме того, 900 бойцов "Азова" до сих пор в плену, их чуть ли не сложнее всего обменивать, потому что с российской стороны их не хотят отдавать.

Нужно осторожно говорить об обмене. Это сложный процесс, мы же понимаем, с кем мы воюем, и кто не придерживается тех или иных конвенций по обращению с военнопленными. Немного есть стран, которые готовы выполнять посреднические функции, но именно благодаря им и можно все же проводить обменные процессы.

Никто не знает, что было и кто был на борту Ил-76. Мы не можем сказать, были ли там люди, которых должны были обменять, или нет. Однако процесс обмена идет не очень быстро, как бы нам этого хотелось. Но за каждого Украина борется, Координационный штаб работает. Есть много разных площадок, где проходят переговоры, есть разные списки, где есть все, кого мы можем идентифицировать.



Накануне в Украину вернулись 207 защитников / Телеграм Андрея Ермака

Я думаю, что обмены будут продолжаться. Но нам нужно верить в то, что Россию все-таки "дожмем" военным путем, а это приведет к совсем другим, в частности обменным, процессам.

По "Азову" – сложно, но этим процессом также занимаются, пробуют обменять, иногда есть представители "Азова" в тех списках, которые идут на обмен. Их обменивают, не в том количестве, о котором говорит господин Прокопенко (Денис "Редис" Прокопенко, командир "Азова" – 24 Канал). Но безусловно все военнопленные есть в актуальном внимании Координационного штаба.

Обо всех говорим, всех хотим забрать, потому что для нас они точно не являются людьми, которые должны подпадать под какие-то уголовные производства в России. Если есть возможность их обменять – их надо обменять. Но, я еще раз подчеркиваю, это же Россия, а Россия не придерживается никаких конвенций.