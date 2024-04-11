Система отсутствует, – военный отреагировал на непроголосованную демобилизацию

Закон о мобилизации приняли 11 апреля во втором чтении и в целом. Теперь его должен подписать председатель Верховной рады и Президент Украины.

Дискуссии при рассмотрении документа не прекращались, а особенно много вопросов возникло, когда из закона изъяли положение о демобилизации. Как рассказал 24 Каналу командир роты ударных дронов Игорь Луценко, еще раньше было понятно, что эта норма нереалистична.

К теме Рада приняла закон о мобилизации: когда вступит в силу и в Украине заработают изменения

Почему изъяли правку о демобилизации

По словам военного, эта норма была абсолютно нереалистичной в исполнении, поэтому ее решили сразу убрать. Понятно, что людей, которые могли бы заменить тех, кто на фронте, – не хватает. Поэтому населению объяснили, что этот вопрос планируют урегулировать другим способом, возможно, другим законопроектом.

Очевидно, что нет людей, а почему нет? Потому что система, которая позволяет готовить тех, которые могут заменить воюющих, – отсутствует, если говорим о масштабах, которые нам нужны. Тогда получается, что люди, которые имеют необходимые навыки, сейчас на вес золота. Заменить их нельзя ни количественно, ни качественно, в тех условиях, которые сложились,

– прокомментировал командир роты ударных дронов.

То есть сейчас говорится не о сроках 36 или 24 месяца, а прежде всего о функционировании системы, которая должна готовить замену бойцам, которые есть на фронте. Если такой системы нет, очевидно, что демобилизации также не будет, потому что тогда фронт "посыплется".

Почему такую систему до сих пор не создали

Вероятно, вопрос в том, что это очень сложно для управленческой вертикали Вооруженных Сил Украины и других силовых структур. К тому же есть другие задачи, которые сейчас на повестке дня. Наверное, они кажутся более насущными и нужными.

"Есть другие задачи, которые тоже не реализуют. Хотя они даже проще в исполнении, например, в той же области БПЛА, я вижу их много. Но это не делается, потому что слишком большой элемент хаоса в войне и вообще с украинской стороны в управлении", – добавил Игорь Луценко.

Закон о мобилизации принят: что известно