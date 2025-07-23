Это также может быть следствием политики Трампа, – юрист о ликвидации независимости НАБУ и САП

Верховная Рада приняла закон №12414, который ограничивает независимость НАБУ и САП. Вероятно, власть пошла на такой шаг, в частности, из-за изменения политики со стороны Соединенных Штатов.

Об этом 24 Каналу рассказала юрист, руководитель проектов Антикоррупционного центра "Межа" Елена Купина, заметив, что антикоррупционные реформы в Украине являются одним из "столпов" движения нашего государства в ЕС. Также Соединенные Штаты ранее были тут значительно сильнее вовлечены.

К теме Почему ликвидация независимости НАБУ и САП – это игра с огнем и как скандал может ударить по Украине

Почему в Украине приняли такой закон о НАБУ и САП?

Как отметила юрист, изменение политики США после прихода Дональда Трампа вполне могла повлиять на такие действия со стороны власти. В свое время Штаты свернули финансовую помощь. Но больше повлияло именно политическое сворачивание поддержки.

Американцы всегда наиболее жестко реагировали на случаи нарушения договоренностей с нашей стороны. А у нас пошли нарушения определенного общественного договора и договоренностей. Случаи давления на общественных активистов, неназначение победителя конкурса на должность директора БЭБ также происходят на фоне того, что США изменили политику,

– отметила Купина.

При этом сам закон буквально приняли в "турборежиме". И это вполне могло быть спланировано по ряду причин. По словам юристки, НАБУ и САП готовили дела против некоторых влиятельных людей.

Добавим, 23 июля Владимир Зеленский организовал встречу руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов для преодоления противоречий и усиления борьбы против России. По его словам, уголовные производства не могут годами висеть в воздухе, от чего злоумышленники чувствуют себя безнаказанными. Во время совещания также обсудили противоречия относительно административных и законодательных решений.

Потом в НАБУ и САП вышли с заявлением, что принятые законодательные изменения ограничивают их независимость. Там призывают вернуть гарантии для качественной и эффективной работы.