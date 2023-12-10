Считают недостаточными: в Венгрии прокомментировали изменения в закон о нацменьшинствах
Источник:Тамаш Менцер
Верховная Рада 8 декабря внесла изменения в законодательство относительно национальных меньшинств в Украине. В то же время, на это решение уже успели отреагировать в МИД Венгрии.
Госсекретарь венгерского министерства Тамаш Менцер подчеркнул, что Украина якобы лишает прав венгерской общины с 2015 года. Он также отметил, что МИД страны постоянно мониторит процесс внедрения изменений в законодательство в отношении нацменьшинств.
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Венгерский МИД отреагировал на изменения в законе о нацменьшинствах
На своей фейсбук-странице Тамаш Менцер намекнул, что для Венгрии внесенных изменений в украинское законодательство относительно национальных меньшинств недостаточно. Он подчеркнул, что венгров в Украине "начали лишать прав 8 лет назад".
С тех пор лишение прав продолжается непрерывно,
– сказал Менцер.
Представитель венгерского МИД подчеркнул, что министерство, конечно, будет тщательно оценивать решение украинского парламента.
"Но уже сейчас понятно, что до возвращения прав 2015 года оно далеко", – высказался он.
Кроме того, Менцер также отметил, что венгерское министерство иностранных дел будет внимательно следить за тем, чтобы наше государство вводило изменения, которые оно внесло в законодательство в отношении нацменьшинств в реальной жизни.
Верховная Рада внесла изменения в закон о нацменьшинствах
- Верховная Рада 8 декабря проголосовала за внесение изменений в некоторые законы Украины относительно прав национальных меньшинств или общин в отдельных сферах. "За" проголосовали 317 народных депутатов.
- В конце концов, президент Владимир Зеленский подписал закон о нацменьшинствах, который приняла Верховная Рада. Кроме этого, глава государства также подписал два других закона, которые приближают наше государство к началу переговоров с Европейским Союзом.
- Следует отметить, что этот закон нужен для того, чтобы выполнить одну из рекомендаций, предоставленные нашему государству Европейской комиссией. Они необходимы для того, чтобы приблизить Украину к европейскому сообществу и активизировать процесс начала переговоров о вступлении нашего государства в Европейский Союз.