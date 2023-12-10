Считают недостаточными: в Венгрии прокомментировали изменения в закон о нацменьшинствах

Верховная Рада 8 декабря внесла изменения в законодательство относительно национальных меньшинств в Украине. В то же время, на это решение уже успели отреагировать в МИД Венгрии.

Госсекретарь венгерского министерства Тамаш Менцер подчеркнул, что Украина якобы лишает прав венгерской общины с 2015 года. Он также отметил, что МИД страны постоянно мониторит процесс внедрения изменений в законодательство в отношении нацменьшинств.

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Венгерский МИД отреагировал на изменения в законе о нацменьшинствах

На своей фейсбук-странице Тамаш Менцер намекнул, что для Венгрии внесенных изменений в украинское законодательство относительно национальных меньшинств недостаточно. Он подчеркнул, что венгров в Украине "начали лишать прав 8 лет назад".

С тех пор лишение прав продолжается непрерывно,

– сказал Менцер.

Представитель венгерского МИД подчеркнул, что министерство, конечно, будет тщательно оценивать решение украинского парламента.

"Но уже сейчас понятно, что до возвращения прав 2015 года оно далеко", – высказался он.

Кроме того, Менцер также отметил, что венгерское министерство иностранных дел будет внимательно следить за тем, чтобы наше государство вводило изменения, которые оно внесло в законодательство в отношении нацменьшинств в реальной жизни.

Верховная Рада внесла изменения в закон о нацменьшинствах