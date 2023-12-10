Держсекретар угорського міністерства Тамаш Менцер наголосив, що Україна буцімто позбавляє прав угорську громаду з 2015 року. Він також зазначив, що МЗС країни постійно моніторить процес впровадження змін у законодавство стосовно нацменшин.

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Угорське МЗС відреагували на зміни у законі про нацменшини

На своїй фейсбук-сторінці Тамаш Менцер натякнув, що для Угорщини внесених змін до українського законодавства стосовно національних меншин недостатньо. Він наголосив, що угорців в Україні "почали позбавляти прав 8 років тому".

З того часу позбавлення прав триває безперервно,

– сказав Менцер.

Представник угорського МЗС наголосив, що міністерство, звичайно, буде ретельно оцінювати рішення українського парламенту.

"Але вже зараз зрозуміло, що до повернення прав 2015 року воно далеке", – висловився він.

Крім того, Менцер також зауважив, що угорське міністерство закордонних справ буде уважно стежити за тим, щоб наша держава вводила зміни, які вона внесла до законодавства стосовно нацменшин, у реальному житті.

Верховна Рада внесла зміни до закону про нацменшини