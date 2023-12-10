Держсекретар угорського міністерства Тамаш Менцер наголосив, що Україна буцімто позбавляє прав угорську громаду з 2015 року. Він також зазначив, що МЗС країни постійно моніторить процес впровадження змін у законодавство стосовно нацменшин.
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Угорське МЗС відреагували на зміни у законі про нацменшини
На своїй фейсбук-сторінці Тамаш Менцер натякнув, що для Угорщини внесених змін до українського законодавства стосовно національних меншин недостатньо. Він наголосив, що угорців в Україні "почали позбавляти прав 8 років тому".
З того часу позбавлення прав триває безперервно,
– сказав Менцер.
Представник угорського МЗС наголосив, що міністерство, звичайно, буде ретельно оцінювати рішення українського парламенту.
"Але вже зараз зрозуміло, що до повернення прав 2015 року воно далеке", – висловився він.
Крім того, Менцер також зауважив, що угорське міністерство закордонних справ буде уважно стежити за тим, щоб наша держава вводила зміни, які вона внесла до законодавства стосовно нацменшин, у реальному житті.
Верховна Рада внесла зміни до закону про нацменшини
- Верховна Рада 8 грудня проголосувала за внесення змін до деяких законів України щодо прав національних меншин або ж спільнот в окремих сферах. "За" проголосували 317 народних депутатів.
- Зрештою президент Володимир Зеленський підписав закон про нацменшини, який ухвалила Верховна Рада. Окрім цього, глава держави також підписав 2 інші закони, які наближують нашу державу до початку переговорів з Європейським Союзом.
- Варто зазначити, що цей закон потрібний для того, щоб виконати одну з рекомендацій, які надала нашій державі Європейська комісія. Вони потрібні для того, щоб наблизити Україну до європейської спільноти та активізувати процес початку перемовин про вступ нашої держави до Європейського Союзу.