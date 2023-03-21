Зеленский подписал закон о прозрачных оборонных закупках

Теперь практически все оборонные закупки будут осуществляться с помощью системы Prozorro. Соответствующий закон подписал президент Украины Владимир Зеленский.

В январе 2023 года разразился скандал с закупками Минобороны продуктов для военных по завышенным ценам, после чего Верховная Рада разработала и проголосовала за закон о введении прозрачности в оборонных закупках. Во вторник, 21 марта, эту инициативу поддержал глава государства.

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О чем идет речь в законе

В документе говорится, что во время осуществления закупок нужно обязательно обнародовать цены в системе Prozorro, по которым оборонные заказчики покупают товары для военных. Также это касается услуг по обеспечению армии не оборонительного назначения.

Что такое Prozorro Это электронная система публичных закупок посредством онлайн-платформы. С ее помощью государственные и коммунальные заказчики объявляют тендеры на закупку товаров, работ и услуг, а представители бизнеса соревнуются на торгах за возможность поставить это государству.

Источник: Это электронная система публичных закупок посредством онлайн-платформы. С ее помощью государственные и коммунальные заказчики объявляют тендеры на закупку товаров, работ и услуг, а представители бизнеса соревнуются на торгах за возможность поставить это государству.Источник: prozorro.gov.ua

Военные едят продукты по завышенным ценам

Внимание общественности после январского расследования по поводу закупок в Министерстве обороны уже не так бдительна, однако все равно эта тема время от времени появляется в информационном пространстве.

Скажем, 17 марта журналисты "Схем" опубликовали материал, в котором проанализированы годовые контракты на поставку продуктов для воинов Вооруженных Сил нашего государства. Важно, что все документы наше оборонное ведомство заключало в декабре 2022 года.

Собственно, в СМИ пришли к выводу, что поставщики товаров для армии закупают продукты вдвое, а то и втрое дешевле, чем продают их Минобороны. К примеру, наши воины едят яблоки, которые стоят от 25 до 51 гривен за килограмм. Вместе с тем, их себестоимость составляет от 15 до 16 гривен за килограмм.

Отметим, что это дело уже расследуется Государственным бюро расследований (ГБР). В феврале в структуре сообщали, что задержали пятерых подозреваемых.

Обратите внимание! Есть в этом документе и исключение. Касается оно закупки товаров, работ и услуг оборонного назначения, составляющих государственную тайну и разглашение которых может нанести вред национальной безопасности. Речь, скажем, о закупках вооружения.