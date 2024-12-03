Дезертиры могут вернуться на службу без последствий: в ГБР подробно объяснили, как это сделать

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возвращении из СОЧ. Военнослужащие, которые совершили самовольное оставление части или дезертировали, до 1 января 2025 года могут вернуться на место службы без последствий и сохранить все социальные льготы.

Уголовные производства по факту совершения СОЧ или дезертирства против таких военных будут закрыты. Об этом 24 Каналу рассказала советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян.

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До 1 января есть "открытый портал"

Татьяна Сапьян отметила, что у военнослужащих, которые совершили СОЧ или дезертировали со своего места службы, еще месяц будет шанс вернуться в воинскую часть. Также они смогут восстановить все социальные льготы.

Согласно закону, командир воинской части после возвращения военного обязан в течение 72 часов восстановить его на службе, восстановить ему денежные выплаты, выдать всю соответствующую одежду и все необходимое снаряжение. О возвращении военнослужащего он должен сообщить ГБР, а также Военную службу правопорядка.

Это очень важно, чтобы военнослужащий, который по тем или иным причинам ушел в СЗЧ, понимал, что до 1 января есть "открытый портал", когда можно вернуться и не иметь проблем с законом. То есть не иметь уголовного производства,

– подчеркнула советник по коммуникациям ГБР.

Есть случаи, когда было открыто уголовное производство по факту совершения СЗЧ или дезертирства. Когда военнослужащий вернулся на место службы, командир сообщает органу досудебного расследования, тогда автоматически начинается процедура закрытия уголовного производства. После 1 января 2025 года закон будет строже к таким военным.