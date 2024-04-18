Появилась новая версия: почему власти Грузии решили принять закон об "иноагентах"

Парламент Грузии одобрил в первом чтении законопроект об "иноагентах". Это уже второй раз вызвало массовые протесты в стране. Принятие этого закона может иметь критические последствия для Грузии.

Он повлияет не только на увеличение российского влияния в Грузии, но и может остановить процесс евроинтеграции страны. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал грузинский политолог Гела Васадзе.

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Опасность для грузин

Российское влияние в Грузии усиливается. Грузинский парламент в первом чтении принял скандальный закон об "иноагентах", который уж слишком напоминает российский. Согласно ему, организациям, которые финансируют из-за рубежа, будут предоставлять статус "агентов иностранного влияния".

У всех вопрос зачем это было делать. Никто не может назвать точную причину. "Грузинская мечта" без проблем побеждала на выборах. Не потому, что она такая популярная, а потому что оппозиция – "обнять и плакать". Нет у нас оппозиции. Есть несколько причин, почему так сделали. Но версия, которая появилась вчера, что грузинское правительство приняло закон о возвращении денег из оффшоров,

– отметил Гела Васадзе.

Этот законопроект предусматривает освобождение от налогообложения при переводе в Грузию бизнеса, зарегистрированного в так называемой оффшорной зоне. То есть пока все внимание сосредоточено на законе об "иноагентах", принимаются и другие законы, которые могут иметь еще большее негативное (российское) влияние на Грузию.

"Многие эксперты говорят о том, что правительству придется отступить, хоть на этот раз это будет сделать сложнее. Потому что закон об "иноагентах", который на самом деле называется законом об иностранном влиянии, затрагивает фактически все слои населения", – отметил политолог.

Это не первая попытка власти протащить "закон об иноагентах". В марте 2023 года он так же вызвал массовые протесты. Тогда правительство было вынуждено отклонить закон, за который уже проголосовали в первом чтении.

Дело в том, что в Грузии осуществляют немало программ Евросоюза, США и тому подобное. Говорится о различных программах, которые касаются не только финансирования медиа или свободы слова. Есть программы в социальной, сельскохозяйственной, образовательной сферах. Поэтому затрагивает принятый закон действительно многих.

Добавим, что на фоне решения правительства, в Грузии начались массовые протесты. Хотя не все протесты в Грузии заканчивались успешно, однако все влияли на власть и ее дальнейшее будущее. Это происходит и сейчас.

Принятие закона об "иноагентах" в Грузии: подробнее