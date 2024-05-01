В Грузии проголосовали за закон об "иноагентах": была драка, под парламентом собирается митинг

Парламент Грузии во втором чтении проголосовал за закон об "иноагентах". Во время рассмотрения не обошлось без драки, а после принятия под зданием законодательного органа начали собираться митингующие.

Грузины уже неоднократно выходили на мирные демонстрации против закона "О прозрачности иностранного влияния". В то же время стоит отметить, что это не последнее голосование перед тем, как законопроект станет законом.

Смотрите также Безвиз под вопросом: закон об "иноагентах" может похоронить перспективу евроинтеграции Грузии

Голосование за законопроект

Парламент Грузии утвердил во втором чтении закон "О прозрачности иностранного влияния". За него проголосовали 83 депутата, против – 23. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что голосование по законопроекту в третьем, окончательном чтении состоится через две недели.

Во время голосования не обошлось без драки. Все началось после того, как депутат "Силы народа" Дмитрий Хундадзе бросил книгу в сторону женщин.

Есть физическое избиение женщин. Депутаты "Грузинской мечты" также бросают (бутылки – 24 Канал) в женщин. Папуашвили пришел сказать Хабеишвили, что он волнуется, а Тика сказал ему уйти, что никому не нужны их волнения. Потом началась драка. Подошли мужчины. Он еще бросает бутылки в женщин, больше нет ни парламента, ни демократии,

– говорит депутат Теона Акубардия.

Драка в грузинском парламенте во время голосования: смотрите видео

Также во время заседания из сессионного зала выгнали нескольких оппозиционных депутатов. Сразу после голосования люди начали снова собираться возле грузинского парламента.

Под парламентом Грузии собирается митинг: смотрите видео

Отметим, что законопроект внесли на рассмотрение во втором чтении 30 апреля. Сразу после этого грузины также вышли на митинг, где против них спецназовцы применили насильственные методы.

После этого евродепутат Виола фон Крамон заявила , что насилие против протестующих в Грузии должно столкнуться с конкретными последствиями. Она призвала, который страна получила в декабре прошлого года. Кроме этого, она хочетпроектов Грузии,

Митинги в Грузии

В ночь на 1 мая активисты, оппозиция, представители неправительственного сектора, молодежные организации и движения перекрыли проспект Руставели в Тбилиси. Они выступили против закона "О прозрачности иностранного влияния", который является абсолютным аналогом российского закона об "иноагентах".

Лидеры оппозиции призвали не принимать "российский" закон и не лишать Грузию европейского будущего.

В ту же ночь грузинские спецназовцы пытались жестко разогнать участников мирного протеста. Они применили слезоточивый газ и водомет, сообщалось о задержании участников. По официальным данным задержаны 63 гражданина.

Во время митинга пострадали несколько человек, в том числе председатель партии "Национальное движение", народный депутат Леван Хабеишвили

против пророссийского олигарха, являющегося фактическим руководителем партии власти и, которые голосовали за противоречивый закон.