ЕС заморозит заявку Грузии на вступление, если закон об "иноагентах" вступит в силу, - FT
Источник:Financial Times
В Грузии приняли закон об "иноагентах", который противоречит проевропейскому курсу государства. Западные журналисты пишут, что Европейский союз заморозит заявку Грузии на вступление, если этот закон вступит в силу.
Если закон об “иноагентах” вступит в силу, то Евросоюз заморозит заявку Грузии на вступление. Эту заявку государство подало в марте 2022 года.
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Далее должна была бы быть рекомендация
Заявление на вступление в ЕС Грузия подала через несколько недель после того, как Москва начала полномасштабное вторжение в Украину. В декабре 2023 года получила статус кандидата.
Следующим шагом должна была стать рекомендация Еврокомиссии правительствам стран ЕС о начале переговоров о вступлении Грузии в ЕС, но это зависит от проведения ряда реформ.
Однако в Брюсселе четко дали понять: если закон примут, рекомендации не будет. Об этом рассказали три источника в дипломатических кругах ЕС. Подобное заявление накануне сделал и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
В Грузии из-за принятия закон об "иноагентах" вспыхнули протесты
- Депутаты, проголосовавшие за закон "Об иностранном влиянии" покинули здание. Полиция начала точечные задержания активистов. Части протестующих удалось прорвать линию защиты полиции.
- Министерство внутренних дел официально предупреждает митингующих о наказании за "неповиновение законным требованиям сотрудников полиции" и готовность применить спецсредства. В сеть попало видео, как протестующие прорываются к зданию парламента.
- Ранее из-за закона об "иноагентах" уже вспыхивали протесты, однако парламент все равно принял закон.