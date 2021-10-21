Закон об олигархах помирил и объединил их, – Герус
Источник:24 канал
Верховная Рада в сентябре приняла во втором чтении законопроект про деолигархизацию. Однако этот документ наоборот объединил и помирил некоторых олигархов.
Об этом в программе "Что это было?" с Сергеем Лещенко на 24 канале рассказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус. Он предположил, что теперь олигархи будут активно и даже агрессивно пытаться ослабить власть.
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"Видимо, этот закон объединил некоторых олигархов и помирил их, даже тех, которые конфликтовали между собой, создав определенного оппонента", – заявил он.
Кто стал оппонентом для олигархов
По словам Геруса, речь идет о власти, которая может окончательно принять документ. Вследствие этого олигархи рискуют пострадать.
Также им будет трудно спрогнозировать другие действия власти, а это для них некомфортно. Такие руководители государства для олигархов непонятны.
Все хотят иметь прогнозируемых, понятных (руководителей – 24 канал), которые не сделают чего-то такого, что будет для них сюрпризом,
– рассказал председатель комитета парламента.
По словам Геруса, законопроект об олигархах больше всего блокировала фракция ОПЗЖ, которая имеет пророссийские симпатии, и "европейская солидарность", которая декларирует противоположные настроения.
Однако на этот раз они действовали абсолютно синхронно и блокировали этот законопроект.
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Законопроект об олигархах: коротко
- Владимир Зеленский 15 апреля во время заседания СНБО инициировал создание нового законопроекта о статусе олигарха в Украине.
- Верховная Рада уже в июле поддержала документ в первом чтении. За это свои голоса отдали 275 народных депутатов.
- Депутаты 23 сентября проголосовали за законопроект об олигархах во втором чтении. Однако приняли сразу 3 противоречивые правки. Они касаются того, кто должен вносить лиц в реестр олигархов – СНБО или НАПК. Это вызвало юридические коллизии.
- В "Слуге народа" заявили, что коллизии, которые допустили во время принятия законопроекта, требуют повторного голосования. Других юридически правильных путей нет.