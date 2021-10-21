Про це у програмі "Що це було?" з Сергієм Лещенком на 24 каналі розповів голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус. Він припустив, що тепер олігархи будуть активно й навіть агресивно намагатися послабити владу.

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"Мабуть, цей закон об'єднав деяких олігархів та помирив їх, навіть тих, які конфліктували між собою, створивши певного опонента", – заявив він.

Хто став опонентом для олігархів

За словами Геруса, мовиться про владу, яка може остаточно ухвалити документ. Внаслідок цього олігархи ризикують постраждати.

Також їм буде важко спрогнозувати інші дії влади, а це для них некомфортно. Такі керівники держави для олігархів незрозумілі.

Усі хочуть мати прогнозованих, зрозумілих (керівників – 24 канал), які не зроблять чогось такого, що буде для них сюрпризом,

– розповів голова комітету парламенту.

За словами Геруса, законопроєкт про олігархів найбільше блокувала фракція ОПЗЖ, яка має проросійські симпатії, та "Європейська Солідарність", яка декларує протилежні настрої.

Однак цього разу вони діяли абсолютно синхронно й блокували цей законопроєкт.

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Програма "Що це було?" на 24 каналі: дивіться відео

Законопроєкт про олігархів: коротко